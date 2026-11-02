Найбільші серед усіх: у Пекіні знайшли одразу три древні човни (фото)

У Пекіні виявили три стародавні човни, які пролежали під землею 1 800 років. Археологи визначили ці судна як найбільші човни для внутрішніх водних шляхів того періоду, які коли-небудь було знайдено в цьому регіоні.

Пекінський муніципальний інститут археології виявив човни під час розкопок у районі Фентай наприкінці 2025 року. Про знахідку було оголошено в березні 2026 року, а 31 жовтня на заключному заході "Сезону народної археології в Пекіні" дослідниця Дін Ліна представила оновлену оцінку цієї знахідки, пише Arkeonews.

Район Фентай зараз є частиною щільно забудованої міської території, але близько 1 800 років тому через цей регіон протікала річка Юндін, яка слугувала важливим транспортним шляхом. За словами Дін Ліни, річка з'єднувала північний Китай із Центральною рівниною та забезпечувала судноплавство в періоди династій Хань та Цзінь.

Три судна, названі "Річка Юндін 1", "Річка Юндін 2" та "Річка Юндін 3", знайшли поруч одне з одним на закруті стародавнього русла річки в селі Ваньцюаньсі. Усі вони мали плоске дерев'яне дно та носи, спрямовані на південний захід.

Довжина кожного з суден перевищує 10 метрів, а найбільше судно сягає 15 метрів. Найкраще збережене судно має довжину 14 метрів, а десять поперечних конструктивних елементів розділяють його внутрішній простір на дев'ять відсіків.

Археологи ідентифікували десять викарбуваних ієрогліфів "官" (гуань) Фото: BRTV

За попередніми результатами радіовуглецевого датування, човни датуються періодом від кінця династії Східна Хань до періодів Вей та Цзінь. Це означає, що їхній вік становить приблизно 1 800 років, і це є першим прямим археологічним свідченням існування стародавнього внутрішнього судноплавства в районі Пекіна.

Одну з найважливіших деталей було виявлено на другому човні. Археологи ідентифікували десять викарбуваних ієрогліфів "官" (гуань) на різних дерев'яних елементах. Цей ієрогліф асоціювався з урядом або офіційними установами.

Дослідники вважають ці позначки доказом офіційного зв'язку, хоча невідомо, чи уряд безпосередньо замовив будівництво човна, чи він експлуатувався під державним наглядом.

Човни також розкривають подробиці про стародавнє суднобудування. Дошки підлоги з'єднувалися за допомогою дерев'яних шпунтів і кілочків, тоді як для деяких верхніх секцій використовувалися залізні цвяхи. Дослідники відзначили подібність між конструкцією дощок підлоги та конструкцією стародавнього судна, відомого як "Шовковий шлях № 1", знайденого в Сіані.

Деякі китайські експерти також вказали на подібність із методами суднобудування, що застосовувалися в Середземномор'ї в римський період. Однак наразі немає доказів того, що ці техніки були безпосередньо пов'язані між собою або що між регіонами відбувався обмін знаннями.

Під час розкопок вчені також виявили людські останки та кістки тварин, зокрема коней, великої рогатої худоби, овець, свиней і собак. Ці матеріали можуть допомогти дослідникам зрозуміти, що відбувалося на березі річки та як використовувалася ця територія.

Після розкопок усі три човни укріпили сталевими опорами та підняли для консервації Фото: Beijing Municipal Institute of Archaeology

Аналіз деревини показав, що основним матеріалом для корпусів була сосна, тоді як в деяких з'єднувальних та опорних елементах використовувалася деревина шовковиці. Вибір різних порід деревини, ймовірно, залежав від їхньої міцності та передбачуваного призначення.

Після розкопок усі три човни укріпили сталевими опорами та підняли для консервації. Їхня деревина упродовж століть перебувала у вологому стані під річковими відкладеннями, тому для запобігання подальшому руйнуванню необхідна ретельна обробка.

Дослідники продовжуватимуть вивчати судна, зосередившись на їхній конструкції, видах деревини та офіційних маркуваннях. Їхня робота може розкрити, як використовувалися ці човни, та надати чіткіше уявлення про роль річки Юндін у торгівлі та транспорті в періоди династій Хань та Цзінь.

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