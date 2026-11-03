Древнее извержение вулкана изменило людей: эксперты объяснили, как это произошло (видео)

Масштабное извержение вулкана у побережья Японии почти 7 300 лет назад привело к обширным разрушениям и заставило доисторические общины изменить образ жизни. Однако новые исследования показывают, что некоторые из выживших приспособились к катастрофе успешнее, чем считалось ранее.

Извержение вулкана Кикай-Акахоя произошло около 5250 года до н. э. вблизи юго-западной части Японии, пишет Science Alert.

По индексу вулканической взрывной силы (VEI) оно достигло 7-го уровня, что ставит его в ряд самых мощных вулканических событий в истории. Извержение вызвало мощные землетрясения и гигантские цунами, а затем покрыло обширные территории вулканическим пеплом.

Извержение вулкана Кикай-Акахоя достигло 7-го уровня по индексу VEI

По словам археолога Питера Джордана из Лундского университета в Швеции, катастрофа, вероятно, имела разрушительные последствия, а люди, жившие поблизости, почти не успели подготовиться. Исследователи обсуждают долгосрочные последствия этого извержения с тех пор, как в 1970-х годах были впервые обнаружены свидетельства о нём.

В новом исследовании были проанализированы 540 археологических образцов из различных регионов Японии, датируемых периодом от 8 000 до 6 500 лет назад. Среди них были уголь и кости животных, что позволило исследователям сравнить человеческую деятельность до и после извержения с помощью радиоуглеродного датирования.

Результаты показали, что некоторые районы, расположенные ближе всего к вулкану, в течение длительного времени оставались непригодными для проживания людей. Однако другие общины переселились, освоили новые навыки и изменили способы добычи пищи и ресурсов.

"Эта катастрофа привела к значительным человеческим потерям", — отметил археолог Энрико Крема из Кембриджского университета. Однако выжившие мигрировали, наладили новые социальные связи и развили другие виды экономической деятельности. Некоторым сообществам в конечном итоге удалось процветать в новых условиях.

Районы вблизи вулкана были непригодны для жизни Фото: Science Advances

Исследователи также обнаружили, что численность охотников-собирателей культуры Джомон на юге Кюсю — острова, ближайшего к месту извержения, — возможно, уже сокращалась ещё до катастрофы. В то же время общины на севере Кюсю росли, и эта тенденция сохранилась и после извержения. Полученные данные свидетельствуют о том, что часть населения, вероятно, бежала из пострадавших районов и поселилась дальше на север.

Морские экосистемы, судя по всему, восстановились относительно быстро. Это, вероятно, побудило доисторических людей, переселившихся вглубь материка, вернуться к побережью и освоить новые способы жизни, основанные на морских ресурсах.

"Даже в самых безвыходных ситуациях у выживших и у сообществ есть выбор, пусть даже ограниченный", — пояснил Джордан. Он добавил, что людям приходилось принимать решения, сотрудничать и создавать новые социальные сети, чтобы приспособиться к обстоятельствам.

Извержение, вероятно, также повлияло на регионы, удалённые от вулкана. Например, в районе залива Исе рост населения остановился, а в некоторых районах даже наблюдалось его сокращение. Учёные предполагают, что временное глобальное похолодание, вызванное извержением, или другие климатические изменения могли способствовать этому спаду.

Остров Кюсю находился ближе всего к месту извержения Фото: Wikimedia Commons

Другое возможное объяснение касается запасов пищи. Вулканический пепел, покрывший пастбища, мог оказать негативное влияние на оленей и диких кабанов. Животные, питавшиеся в таких условиях, могли подвергаться чрезмерному износу зубов, что потенциально сократило бы продолжительность их жизни и уменьшило важный источник пищи для человеческих сообществ.

Это исследование даёт более чёткое представление о том, как доисторические общества реагировали на крупные природные катастрофы. Хотя извержение Кикай-Акахоя уничтожило поселения и привело к значительным человеческим потерям, археологические данные свидетельствуют о том, что выжившие смогли переселиться, сменить вид экономической деятельности и основать новые общины.

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