Древнее извержение вулкана изменило людей: эксперты объяснили, как это произошло (видео)
Масштабное извержение вулкана у побережья Японии почти 7 300 лет назад привело к обширным разрушениям и заставило доисторические общины изменить образ жизни. Однако новые исследования показывают, что некоторые из выживших приспособились к катастрофе успешнее, чем считалось ранее.
Извержение вулкана Кикай-Акахоя произошло около 5250 года до н. э. вблизи юго-западной части Японии, пишет Science Alert.
По индексу вулканической взрывной силы (VEI) оно достигло 7-го уровня, что ставит его в ряд самых мощных вулканических событий в истории. Извержение вызвало мощные землетрясения и гигантские цунами, а затем покрыло обширные территории вулканическим пеплом.
По словам археолога Питера Джордана из Лундского университета в Швеции, катастрофа, вероятно, имела разрушительные последствия, а люди, жившие поблизости, почти не успели подготовиться. Исследователи обсуждают долгосрочные последствия этого извержения с тех пор, как в 1970-х годах были впервые обнаружены свидетельства о нём.
В новом исследовании были проанализированы 540 археологических образцов из различных регионов Японии, датируемых периодом от 8 000 до 6 500 лет назад. Среди них были уголь и кости животных, что позволило исследователям сравнить человеческую деятельность до и после извержения с помощью радиоуглеродного датирования.
Результаты показали, что некоторые районы, расположенные ближе всего к вулкану, в течение длительного времени оставались непригодными для проживания людей. Однако другие общины переселились, освоили новые навыки и изменили способы добычи пищи и ресурсов.
"Эта катастрофа привела к значительным человеческим потерям", — отметил археолог Энрико Крема из Кембриджского университета. Однако выжившие мигрировали, наладили новые социальные связи и развили другие виды экономической деятельности. Некоторым сообществам в конечном итоге удалось процветать в новых условиях.
Исследователи также обнаружили, что численность охотников-собирателей культуры Джомон на юге Кюсю — острова, ближайшего к месту извержения, — возможно, уже сокращалась ещё до катастрофы. В то же время общины на севере Кюсю росли, и эта тенденция сохранилась и после извержения. Полученные данные свидетельствуют о том, что часть населения, вероятно, бежала из пострадавших районов и поселилась дальше на север.
Морские экосистемы, судя по всему, восстановились относительно быстро. Это, вероятно, побудило доисторических людей, переселившихся вглубь материка, вернуться к побережью и освоить новые способы жизни, основанные на морских ресурсах.
"Даже в самых безвыходных ситуациях у выживших и у сообществ есть выбор, пусть даже ограниченный", — пояснил Джордан. Он добавил, что людям приходилось принимать решения, сотрудничать и создавать новые социальные сети, чтобы приспособиться к обстоятельствам.
Извержение, вероятно, также повлияло на регионы, удалённые от вулкана. Например, в районе залива Исе рост населения остановился, а в некоторых районах даже наблюдалось его сокращение. Учёные предполагают, что временное глобальное похолодание, вызванное извержением, или другие климатические изменения могли способствовать этому спаду.
Другое возможное объяснение касается запасов пищи. Вулканический пепел, покрывший пастбища, мог оказать негативное влияние на оленей и диких кабанов. Животные, питавшиеся в таких условиях, могли подвергаться чрезмерному износу зубов, что потенциально сократило бы продолжительность их жизни и уменьшило важный источник пищи для человеческих сообществ.
Это исследование даёт более чёткое представление о том, как доисторические общества реагировали на крупные природные катастрофы. Хотя извержение Кикай-Акахоя уничтожило поселения и привело к значительным человеческим потерям, археологические данные свидетельствуют о том, что выжившие смогли переселиться, сменить вид экономической деятельности и основать новые общины.
Другие новости науки
- Учёным удалось извлечь человеческую ДНК из пещерного грунта. Это произошло в Испании, где исследователи получили образцы возрастом 22 000 лет.
- В Турции археологи обнаружили необычный артефакт возрастом 10 000 лет. На нём изображён таинственный ритуал, который исследователи не могут объяснить.