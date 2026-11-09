На затонувшем корабле внука Чингисхана обнаружили нечто неожиданное: это впервые в истории (фото)

Учёные обнаружили монгольский корабль, отправленный для завоевания Японии, который затонул у её побережья почти 745 лет назад. Археологи, исследующие его обломки, извлекли 29 игровых фишек и пять игральных кубиков, что позволяет представить, как люди на борту проводили свободное время.

Профессор Йошифуми Икеда из Университета Кокугакуин и исследователи из Управления образования города Мацуура обнаружили судно вблизи острова Такасима в префектуре Нагасаки. Это первый случай, когда игровые фишки были обнаружены на одном из затонувших кораблей монгольского вторжения в этом районе, пишет Arkeonews.

Артефакты обнаружили в кормовой части корабля, который лежал примерно в 150 метрах от берега на глубине 18–19 метров. Среди находок было пять небольших кубиков, каждый размером примерно в один сантиметр.

Остальные 29 предметов — это прямоугольные камешки длиной около трёх сантиметров. Их отметки напоминают фишки, используемые в традиционных китайских играх.

Исследователей особенно интересует возможная связь с игрой "Тяньцзю", происходящей из Китая. Они считают, что эти предметы могут относиться к игровой традиции, связанной с играми, которые развились позднее, в частности с маджонгом. Однако точная игра, в которую играли этими фишками, пока не установлена.

Исследователи подсчитали, что длина судна могла составлять примерно 30 метров Фото: Matsuura City Board of Education

Местонахождение находок даёт ещё одну важную подсказку. Археологи также извлекли с того же участка затонувшего корабля железную посуду, чашу для измельчения и нож. В совокупности эти находки свидетельствуют о том, что на корме было оборудовано место для приготовления или хранения пищи.

Икеда высказал предположение, что члены экипажа, отвечавшие за приготовление пищи, могли использовать игровые фишки во время перерывов. Такое сочетание игровых предметов и кухонной утвари даёт представление о повседневной жизни на борту военного корабля.

Хубилай-хан, внук Чингисхана, основал династию Юань в 1271 году и завершил завоевание Китая после победы над династией Южная Сун в 1279 году. Завоевав значительную часть Восточной Азии, он стремился распространить свою власть на Японию. Однако обе военные кампании, начатые против японских островов, закончились неудачей.

Первое вторжение произошло в 1274 году. Спустя семь лет, в 1281 году, Хубилай-хан собрал ещё более крупный флот, привлекая корабли и войска из Китая и Кореи. Эта операция стала одной из крупнейших заморских военных кампаний того времени. Японские войска оказали сопротивление захватчикам, а мощный тайфун в августе 1281 года уничтожил значительную часть флота.

С тех пор воды вокруг острова Такасима стали важным археологическим объектом для изучения неудачного вторжения. Останки кораблей являются материальными свидетельствами, которые помогают исследователям сопоставить исторические описания с оставленными предметами и сооружениями.

Хубилай-хан стремился распространить свою власть на Японию Фото: Wikimedia Commons

Недавно исследованный корабль является третьим затонувшим кораблём эпохи монгольского вторжения, обнаруженным в этом районе. Первый был найден в 2011 году, а второй — в 2015-м.

В ходе подводных раскопок в октябре 2026 года водолазы осмотрели корму, деревянные отсеки и конструктивные элементы, которые, как полагают, являются частями киля. На основании сохранившихся остатков исследователи оценили, что длина судна могла составлять примерно 30 метров. Если это подтвердится, это будет самый большой из трёх затонувших кораблей, обнаруженных вблизи Такасимы.

Его конструкция также содержит черты, связанные с китайскими традициями кораблестроения. Это важно, поскольку флот Хубилай-хана, совершавший вторжение, объединял суда и экипажи из разных регионов. Поэтому изучение затонувших кораблей может помочь исследователям понять методы кораблестроения династии Юань и организацию крупных военных экспедиций.

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