На затонулому кораблі онука Чингісхана знайшли дещо неочікуване: це вперше в історії (фото)

Вчені виявили монгольський корабель, відправлений для завоювання Японії, який затонув біля її узбережжя майже 745 років тому. Археологи, які досліджують його уламки, вилучили 29 ігрових фішок та п'ять гральних кубиків, що дають можливість уявити, як люди на борту проводили вільний час.

Професор Йошіфумі Ікеда з Університету Кокугакуїн та дослідники з Управління освіти міста Мацуура виявили судно поблизу острова Такашіма в префектурі Нагасакі. Це перший випадок, коли ігрові фішки виявили на одному з затонулих кораблів монгольського вторгнення в цьому районі, пише Arkeonews.

Артефакти знайшли в кормовій частині корабля, що лежав приблизно за 150 метрів від берега на глибині 18–19 метрів. Серед знахідок було п'ять невеликих кубиків, кожен розміром приблизно один сантиметр.

Решта 29 предметів — це прямокутні камінці довжиною близько трьох сантиметрів. Їхні позначки нагадують фішки, що використовуються в традиційних китайських іграх.

Дослідників особливо цікавить можливий зв'язок із грою "Тяньцзю", що походить із Китаю. Вони вважають, що ці предмети можуть належати до ігрової традиції, пов'язаної з іграми, які розвинулися пізніше, зокрема з маджонгом. Однак точну гру, в яку грали цими фішками, поки що не встановлено.

Дослідники оцінили, що довжина судна могла становити приблизно 30 метрів Фото: Matsuura City Board of Education

Місцезнаходження знахідок дає ще одну важливу підказку. Археологи також вилучили з тієї самої ділянки затонулого корабля залізний посуд, чашу для подрібнення та ніж. У сукупності ці знахідки свідчать про те, що на кормі було облаштовано місце для приготування або зберігання їжі.

Ікеда висунув припущення, що члени екіпажу, відповідальні за приготування їжі, могли використовувати ігрові фішки під час перерв. Таке поєднання ігрових предметів та кухонного приладдя дає уявлення про повсякденне життя на борту військового корабля.

Хубілай-хан, онук Чингісхана, заснував династію Юань у 1271 році та завершив завоювання Китаю після перемоги над династією Південна Сун у 1279 році. Опанувавши значну частину Східної Азії, він прагнув поширити свою владу на Японію. Однак обидві військові кампанії, розпочаті проти японських островів, закінчилися невдачею.

Перше вторгнення відбулося у 1274 році. Через сім років, у 1281 році, Хубілай-хан зібрав ще більший флот, залучивши кораблі та війська з Китаю та Кореї. Ця операція стала однією з найбільших заморських військових кампаній того часу. Японські війська чинили опір загарбникам, а потужний тайфун у серпні 1281 року знищив значну частину флоту.

З того часу води навколо острова Такасіма стали важливим археологічним об'єктом для вивчення невдалого вторгнення. Залишки кораблів є матеріальними свідченнями, які допомагають дослідникам зіставити історичні описи з залишеними предметами та спорудами.

Хубілай-хан прагнув поширити свою владу на Японію Фото: Wikimedia Commons

Нещодавно досліджений корабель є третім затонулим кораблем монгольського вторгнення, виявленим у цьому районі. Перший було знайдено у 2011 році, а другий — у 2015-му.

Під час підводних розкопок у жовтні 2026 року водолази оглянули корму, дерев'яні відсіки та конструктивні елементи, які, як вважається, є частинами кіля. На основі збережених залишків дослідники оцінили, що довжина судна могла становити приблизно 30 метрів. Якщо це підтвердиться, це буде найбільший із трьох затонулих кораблів, виявлених поблизу Такашіми.

Його конструкція також містить риси, пов'язані з китайськими традиціями кораблебудування. Це важливо, оскільки флот Хубілай-хана, що здійснював вторгнення, об'єднував судна та екіпажі з різних регіонів. Тому вивчення затонулих кораблів може допомогти дослідникам зрозуміти методи кораблебудування династії Юань та організацію великих військових експедицій.

Інші новини науки