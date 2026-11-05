Анонімний подарунок: польському музею передали цінні артефакти древніх часів (фото)

До музею на сході Польщі передали колекцію стародавньої зброї та артефактів, яким близько 2 000 років. Ці предмети можуть бути пов'язані з племенами вандалів, проте обставини їхньої знахідки залишаються нез'ясованими.

Колекцію анонімно передали до Музею імені отця Станіслава Сташича в Грубешуві. До неї входять меч, розбитий на три частини, вістря списів, фрагменти щита, шпори, бронзова фібула та фрагменти кістяного гребінця, пише Heritage Daily.

Згідно з інформацією, наданою разом із предметами, їх було знайдено на сільськогосподарському полі кілька років тому, хоча до музею вони потрапили лише нещодавно. Особа знахідника та точне місце знахідки не оприлюднені.

До колекції входять меч, розбитий на три частини, вістря списів, фрагменти щита, шпори, бронзова фібула та фрагменти кістяного гребінця Фото: Museum of Father Stanisław Staszic in Hrubieszów

Деякі предмети, судячи з усього, були навмисно пошкоджені або піддані впливу вогню. Такий стан відповідає предметам, які клали на похоронне багаття під час церемонії кремації. Поєднання зброї та кінного спорядження дало підстави припустити, що ці предмети були пов'язані з воїном або особою високого статусу.

Колекцію попередньо пов'язують із періодом, коли на території сучасної Польщі проживали племена вандалів. Однак ці артефакти не були виявлені під час контрольованих археологічних розкопок, тому їхній первісний контекст втрачено.

Артефакти перебувають у поганому стані й були відправлені на спеціалізовану консервацію, процес якої, як очікується, триватиме кілька місяців. Реставрація може стабілізувати сильно кородовані металеві предмети та виявити деталі їхнього виготовлення, оздоблення чи використання, які наразі важко розгледіти.

Артефакти перебувають у поганому стані й були відправлені на спеціалізовану консервацію Фото: Museum of Father Stanisław Staszic in Hrubieszów

Подальше дослідження може допомогти встановити більш точну дату та показати, як ці предмети співвідносяться з іншими похоронними знахідками з цього регіону. За цією справою стежить Замощський відділ Управління охорони пам'яток Люблінського воєводства.

Хоча втрата первісного археологічного контексту обмежує можливості дослідження, ця незвичайна колекція зброї, верхової амуніції та особистих речей залишається цінною для науковців. Її консервація та вивчення можуть дати уявлення про похоронні звичаї та матеріальну культуру регіону приблизно 2 000 років тому.

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