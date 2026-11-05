Анонимный подарок: польскому музею передали ценные артефакты древних времен (фото)

В музей на востоке Польши передали коллекцию древнего оружия и артефактов, возраст которых составляет около 2 000 лет. Эти предметы могут быть связаны с племенами вандалов, однако обстоятельства их находки остаются невыясненными.

Коллекцию анонимно передали в Музей имени отца Станислава Сташича в Грубешуве. В неё входят меч, разбитый на три части, острия копий, фрагменты щита, шпоры, бронзовая фибула и фрагменты костяной расчёски, пишет Heritage Daily.

Согласно информации, предоставленной вместе с экспонатами, они были найдены на сельскохозяйственном поле несколько лет назад, хотя в музей они поступили лишь недавно. Личность находчика и точное место находки не разглашаются.

В коллекцию входят меч, разбитый на три части, острия копий, фрагменты щита, шпоры, бронзовая фибула и фрагменты костяной расчески Фото: Museum of Father Stanisław Staszic in Hrubieszów

Некоторые предметы, судя по всему, были намеренно повреждены или подвергнуты воздействию огня. Такое состояние характерно для предметов, которые клали на погребальный костёр во время церемонии кремации. Сочетание оружия и конного снаряжения дало основания предположить, что эти предметы были связаны с воином или лицом высокого статуса.

Коллекцию предварительно связывают с периодом, когда на территории современной Польши проживали племена вандалов. Однако эти артефакты не были обнаружены в ходе контролируемых археологических раскопок, поэтому их первоначальный контекст утрачен.

Артефакты находятся в плохом состоянии и были отправлены на специализированную консервацию, процесс которой, как ожидается, продлится несколько месяцев. Реставрация может стабилизировать сильно корродированные металлические предметы и выявить детали их изготовления, отделки или использования, которые в настоящее время трудно разглядеть.

Артефакты находятся в плохом состоянии и были отправлены на специализированную консервацию Фото: Museum of Father Stanisław Staszic in Hrubieszów

Дальнейшие исследования могут помочь установить более точную дату и показать, как эти предметы соотносятся с другими погребальными находками из этого региона. За этим делом следит Замощский отдел Управления по охране памятников Люблинского воеводства.

Хотя утрата первоначального археологического контекста ограничивает возможности исследования, эта необычная коллекция оружия, конной амуниции и личных вещей по-прежнему представляет ценность для ученых. Её консервация и изучение могут дать представление о погребальных обычаях и материальной культуре региона примерно 2 000 лет назад.

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