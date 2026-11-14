Знахідці 125 тисяч років: археологи знайшли отруйну стрілу у Саудівській Аравії (фото)

Археологи виявили докази того, що ранні люди використовували отруту для полювання на тварин ще 125 000 років тому. Якщо це підтвердиться, це відкриття перенесе відомі межі історії отруйної мисливської зброї приблизно на 65 000 років назад.

Знахідка була зроблена в Урук-Аль-Джеліба — археологічному місці на півдні Саудівської Аравії. Згідно з дослідженням, це місце датується приблизно 125 000 років тому і колись розташовувалося поруч із великим прісноводним озером, пише Live Science.

У той час ландшафт виглядав зовсім інакше. Хоча зараз ця територія входить до складу "Порожньої чверті" — однієї з найспекотніших і найсухіших пустель на Землі, — дослідники знайшли свідчення існування озера, яке займало площу приблизно 340 квадратних кілометрів і досягало глибини до 29 метрів.

Зараз ця територія входить до складу "Порожньої чверті" — однієї з найспекотніших і найсухіших пустель на Землі Фото: Griffith University

Скам'янілості свідчать про те, що в стародавньому озері мешкало велике розмаїття тварин і рослин. У цій місцевості мешкали бегемоти, буйволи, страуси, верблюди та газелі, а також росли пальми, очерет і чагарники. Ранні люди, ймовірно, використовували ці ресурси для харчування, полювання та інших повсякденних потреб.

Співавтор дослідження Кріс Кларксон, археолог з Інституту геоантропології імені Макса Планка в Німеччині та Університету Гріффіта в Австралії, зазначив, що це відкриття демонструє, наскільки кардинально змінилося середовище регіону.

"Уявлення про те, що бегемоти та величезні буйволи мешкали навколо озера на території, яка нині відома як "Порожня чверть", справді дає змогу усвідомити, наскільки кардинально змінилися ці ландшафти та глобальний клімат", — сказав Кларксон.

Археологічна команда виявила понад 5 500 кам'яних артефактів, а також надзвичайно добре збережені рослинні рештки, зокрема волокна, смоли та уламки деревини. Серед знахідок були кам'яні наконечники зі слідами ударів, що свідчать про полювання на великих тварин. Мікроскопічні дослідження також виявили сліди тваринної тканини поблизу їхніх кінчиків.

Розташування артефактів дало додаткові підказки. Кам'яні знаряддя були зосереджені в районах, де містилися кістки тварин, що свідчить про те, що берег озера слугував важливим місцем для полювання та обробки дичини.

На відміну від багатьох доісторичних пам’яток, де дослідники знаходять лише кам'яні знаряддя та розкидані кістки, Урук-Аль-Джеліба зберегла докази, які допомагають пояснити, як стародавні люди поєднували різні матеріали.

Найцікавіші докази були отримані в результаті хімічного аналізу кількох кам'яних наконечників. Дослідники виявили залишки речовини, пов'язаної з стріловим отрутником (Acokanthera schimperi) — рослиною, поширеною у Східній та Центральній Африці, а також на півдні Аравії.

Її токсичні екстракти історично використовувалися африканськими мисливцями для покриття наконечників списів та стріл, що допомагало паралізувати або вбити здобич.

Якщо ця інтерпретація правильна, то саудівські артефакти можуть бути значно давнішими за раніше виявлені отруєні наконечники стріл із Південної Африки, які датуються приблизно 60 000 років тому.

Дослідники виявили залишки речовини, пов'язаної з стріловим отрутником — рослиною, поширеною у Східній та Центральній Африці, а також на півдні Аравії Фото: Wikimedia Commons

Також залишається відкритим питання про те, як мисливці могли споживати м'ясо тварин, убитих отруєною зброєю, не завдаючи собі шкоди. Кларксон пояснив, що дія токсину залежить від його складу, дози та способу потрапляння в організм. Речовина, що потрапляє безпосередньо в рану, не обов'язково має такий самий ефект при проковтуванні.

Історичні мисливські практики пропонують одне з можливих пояснень. Мисливці іноді видаляли м'ясо навколо рани, перш ніж споживати решту тварини. Це могло зменшити їхній контакт з отрутою, хоча дослідники не встановили, чи використовували люди у цій місцевості той самий метод.

Ці знахідки свідчать про те, що люди, які жили 125 000 років тому, можливо, розуміли, як використовувати отруйні рослини разом із кам'яними знаряддями, тоді як залишки стародавнього озера показують, наскільки змінилося середовище Аравійського півострова з плином часу.

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