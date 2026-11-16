Тысячи костей лягушек нашли в одном и том же месте: ученые выяснили, кто их съел (фото)

Тысячи костей лягушек, найденных в древнем рву в Англии, помогли учёным объяснить необычное событие, произошедшее почти 1 700 лет назад. Исследователи пришли к выводу, что этих животных, вероятно, съели хищные птицы, оставив после себя необычную коллекцию останков.

В ходе археологических раскопок, проведённых в период с 2016 по 2018 год в рамках программы модернизации национальной автомагистрали A14 от Кембриджа до Хантингдона в графстве Кембриджшир, было обнаружено около 8 000 костей лягушек. Их необычная концентрация озадачила археологов, которые сначала не могли объяснить, как в одном месте скопилось столько останков, пишет Heritage Daily.

Эту загадку исследовали учёные из Университета Борнмута и Археологического музея Лондона (MOLA). Узнав о находке, доктор Пол Кларксон связался со старшим зооархеологом MOLA доктором Вики Эвенс. Изучив следы и повреждения на костях и сравнив их с результатами предыдущих исследований, Кларксон обнаружил доказательства того, что лягушек съели хищные птицы.

Наиболее вероятными хищниками были названы болотная сова и полевой лунь. Однако археологические данные выявили ещё одну важную деталь: ров заполнился всего за один год. Это означало, что тысячи лягушек были съедены в течение относительно короткого периода.

В ходе раскопок археологи обнаружили около 8 000 костей лягушек Фото: MOLA

Чтобы понять причину, исследователи изучили размер плечевых костей лягушек — костей, образующих верхнюю часть их передних лап. Учёные оценили возраст животных и выяснили, что большинство из них были молодыми лягушками, которых съели во время их первой зимы.

Радиоуглеродное датирование, проведенное Венским университетом, показало, что возраст останков составляет примерно 1 700 лет, что соответствует римскому периоду. Исследователи предположили, что местные экологические условия способствовали формированию чрезвычайно многочисленной популяции лягушек. В то время воды болота отступали в долине, создавая благоприятные условия для размножения амфибий и обеспечивая обилие пищи для хищных птиц.

На протяжении веков окружающий ландшафт также претерпел значительные изменения. Данные, полученные на основе анализа улиток, пыльцы и древесного угля, свидетельствуют о том, что в железном веке долина была покрыта лесами. Позже большие участки леса вырубили, чтобы создать пастбища для скота.

К римскому периоду значительная часть этой территории превратилась в открытую местность. Это привело к сокращению лесного покрова, необходимого для жизни лягушек, и в то же время создало благоприятные условия для охоты хищных птиц, в частности короткоухих сов.

Сочетание благоприятных условий для размножения, большого количества молодых лягушек и расширения открытых территорий может объяснить, почему так много костей оказалось в одной и той же канаве.

Исследователи изучили размер плечевых костей лягушек Фото: MOLA

Кларксон добавил, что эти останки проливают свет не только на экологические условия, в которых жили люди в окрестностях римских Фенсов, но и на поведение диких животных, населявших тот же ландшафт.

Эти находки также могут дать подсказки о том, как люди использовали эту территорию. Исследователи предположили, что относительно низкая плотность населения могла сделать этот ландшафт привлекательным для хищных птиц. Человеческие общины, вероятно, сезонно перемещались между местностями, выпасая скот на различных пастбищах.

Доктор Вики Эвенс подчеркнула более широкое значение этого открытия: "Это исследование показывает, как даже самое крошечное животное, найденное на месте раскопок, может помочь нам понять не только прошлые экологические условия, но и человеческую деятельность в более широком ландшафтном контексте".

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