Окаменевшая кровь Медузы и другие находки: в знаменитой гробнице обнаружили новые артефакты (фото)

Крошечный кусочек красного коралла, найденный в гробнице кельтской принцессы во Франции, может раскрыть скрытый смысл одного из крупнейших бронзовых сосудов античного мира. Исследователи полагают, что он когда-то украшал греческий кратер с изображением Медузы и, вероятно, символизировал окаменевшую кровь Горгоны.

Артефакт был обнаружен в ходе повторного исследования знаменитой гробницы в Виксе. Археологи также обнаружили бронзовые украшения, определили первоначальное положение женской статуэтки и нашли ювелирные изделия, которые изменили приблизительную дату захоронения, пишет Arkeonews.

Гробница Викс стала известна после её открытия в 1953 году. В ней были найдены золотой торк, церемониальная колесница, драгоценные предметы и останки женщины высокого статуса. Самым выдающимся артефактом была греческая бронзовая кратера высотой 1,64 метра, вместимостью примерно 1 100 литров.

Гробница Викса стала известна после ее открытия в 1953 году Фото: Inrap

На ручках сосуда изображена мифическая Медуза-Горгона, взгляд которой мог превращать людей в камень. Долгое время исследователи гадали, что могло находиться в четырёх пустых гнездах, украшавших ручки.

В ходе исследований в 2019 году археолог Бастьен Дюбюи и его команда обнаружили небольшой фрагмент коралла размером чуть больше одного сантиметра. Его форма идеально соответствовала пустым гнездам.

Археологи обнаружили небольшой фрагмент коралла, форма которого идеально соответствовала пустым гнездам Фото: Inrap

Хотя сейчас коралл выглядит бледным, изначально он был ярко-красным. Дюбюи предполагает, что он мог символизировать окаменевшую кровь Медузы, что отражает древнегреческое поверье, связывавшее коралл с кровью Горгоны.

Еще одна находка изменила интерпретацию женской фигурки на крышке кратера. Ранее исследователи полагали, что это жрица, наливающая вино или приносящая жертву. Однако ученые обнаружили семимиллиметровый бронзовый фрагмент ее левой руки. Обнаружив отсутствующий большой палец в музейном хранилище, археологи установили, что она протягивала обе руки вперёд, а не держала сосуд.

Этот жест мог символизировать приветствие или прощание. Следы на крышке также указывают на то, что когда-то рядом с ней стояли другие фигурки, но, судя по всему, их в какой-то момент убрали.

В ходе раскопок также было обнаружено около 2 000 ранее неидентифицированных фрагментов в почве, оставшейся после исследований 1953 года. Среди них были детали колесницы, бронзовые гвозди, обломки посуды и застежки для одежды, известные как фибулы. Количество идентифицированных фибул удвоилось — с восьми до 16.

Фигурка жрицы протягивала обе руки вперед, а не держала сосуд Фото: Inrap

Их формы помогли исследователям уточнить дату захоронения. Ранее его датировали примерно 500 годом до н. э., тогда как новые находки указывают на то, что оно произошло не ранее 470 года до н. э. Сам кратер изготовлен около 540 года до н. э., что означает: он, вероятно, передавался из поколения в поколение, прежде чем его похоронили вместе с принцессой.

Другие находки позволили установить связи с отдаленными регионами. Археологи обнаружили обломки браслетов из черного сапропелита, происходящих с побережья графства Дорсет в Англии. Они также нашли один из зубов принцессы. Анализ ДНК показал, что она не была ни матерью, ни бабушкой принца, похороненного в соседней гробнице Лавау.

Точное происхождение кратера остается неизвестным. Исследователи предполагают, что это могли быть мастерские в окрестностях Посейдонии на юге Италии или в Северной Ионии, недалеко от древней Фокеи на территории современной Турции. Если вторая теория верна, женская фигурка может изображать Аристарху — жрицу, упомянутую в рассказах о миграции фокейцев. Однако эта идентификация остаётся неподтверждённой.

Этот артефакт является одним из крупнейших бронзовых сосудов античного мира Фото: Musée du Pays Châtillonnais

Химические анализы также не позволили установить, что находилось внутри сосуда. В ходе исследований были обнаружены следы смолы и черного винограда, но четких доказательств брожения найдено не было. Исследователи полагают, что предварительная промывка могла удалить важные химические остатки.

Эти открытия свидетельствуют о том, что кратер из Викса был не просто ценным импортным предметом. Его орнаменты, вероятно, имели мифологическое значение, а долгая история указывает на то, что его значение менялось с течением времени.

Другие новости науки