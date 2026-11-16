Скам'яніла кров Медузи та інші знахідки: у знаменитій гробниці виявили нові артефакти (фото)

Крихітний шматочок червоного корала, знайдений у гробниці кельтської принцеси у Франції, може розкрити приховане значення однієї з найбільших бронзових посудин античного світу. Дослідники вважають, що він колись прикрашав грецький кратер із зображенням Медузи і, ймовірно, символізував скам'янілу кров Горгони.

Артефакт знайшли під час повторного дослідження знаменитої гробниці у Віксі. Археологи також виявили бронзові прикраси, визначили початкове положення жіночої статуетки та знайшли ювелірні вироби, які змінили приблизну дату поховання, пише Arkeonews.

Гробниця Вікс стала відомою після її відкриття у 1953 році. У ній було знайдено золотий торк, церемоніальну колісницю, дорогоцінні предмети та останки жінки високого статусу. Найвизначнішим артефактом була грецька бронзова кратера висотою 1,64 метра, місткістю приблизно 1 100 літрів.

Гробниця Вікс стала відомою після її відкриття у 1953 році Фото: Inrap

На ручках посудини зображена міфічна Медуза Горгона, погляд якої міг перетворювати людей на камінь. Довгий час дослідники гадали, що могло знаходитися у чотирьох порожніх гніздах, що прикрашали ручки.

Під час досліджень у 2019 році археолог Бастьєн Дюбюї та його команда знайшли невеликий фрагмент корала розміром трохи більше одного сантиметра. Його форма ідеально відповідала порожнім гніздам.

Археологи знайшли невеликий фрагмент корала, форма якого ідеально відповідала порожнім гніздам Фото: Inrap

Хоча зараз корал виглядає блідим, спочатку він був яскраво-червоним. Дюбюї припускає, що він міг символізувати скам'янілу кров Медузи, що відображає давньогрецьке повір'я, яке пов'язувало корал із кров'ю Горгони.

Ще одна знахідка змінила інтерпретацію жіночої фігурки на кришці кратера. Раніше дослідники вважали, що це жриця, яка наливає вино або приносить жертву. Однак вчені знайшли семиміліметровий бронзовий фрагмент її лівої руки. Знайшовши відсутній великий палець у музейному сховищі, археологи встановили, що вона простягала обидві руки вперед, а не тримала посудину.

Цей жест міг символізувати привітання або прощання. Сліди на кришці також вказують на те, що колись поруч із нею стояли інші фігурки, але, судячи з усього, їх у якийсь момент прибрали.

Під час розкопок також було знайдено близько 2 000 раніше неідентифікованих фрагментів у ґрунті, що залишився після досліджень 1953 року. Серед них були деталі колісниці, бронзові цвяхи, уламки посуду та застібки для одягу, відомі як фібули. Кількість ідентифікованих фібул подвоїлася — з восьми до 16.

Фігурка жриці простягала обидві руки вперед, а не тримала посудину Фото: Inrap

Їхні форми допомогли дослідникам уточнити дату поховання. Раніше її датували приблизно 500 роком до н. е., тоді як нові знахідки вказують на те, що воно відбулося не раніше 470 року до н. е. Сам кратер виготовлений близько 540 року до н. е., що означає: він, ймовірно, передавався з покоління в покоління, перш ніж його поховали разом із принцесою.

Інші знахідки виявили зв'язки з віддаленими регіонами. Археологи знайшли уламки браслетів із чорного сапропеліту, що походять з узбережжя графства Дорсет в Англії. Вони також виявили один із зубів принцеси. Аналіз ДНК показав, що вона не була ані матір'ю, ані бабусею принца, похованого в сусідній гробниці Лавау.

Точне походження кратера залишається невідомим. Дослідники припускають, що це могли бути майстерні поблизу Посейдонії на півдні Італії або в Північній Іонії, неподалік від стародавньої Фокеї на території сучасної Туреччини. Якщо друга теорія є правильною, жіноча фігурка може зображати Арістарху — жрицю, згадану в оповіданнях про міграцію фокейців. Однак ця ідентифікація залишається непідтвердженою.

Артефакт є однією з найбільших бронзових посудин античного світу Фото: Musée du Pays Châtillonnais

Хімічні аналізи також не дозволили встановити, що було всередині посудини. Під час досліджень було виявлено сліди смоли та чорного винограду, але чітких доказів бродіння знайдено не було. Дослідники вважають, що попереднє промивання могло видалити важливі хімічні залишки.

Ці відкриття свідчать про те, що кратер із Вікса був не просто цінним імпортним предметом. Його орнаменти, ймовірно, мали міфологічне значення, а довга історія вказує на те, що його значення змінювалося з плином часу.

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