М'ясоїдні динозаври, ймовірно, рвали м'ясо, рухаючи зубами назад, подібно до пилки, а не кусаючи прямо вниз. Експерименти з репліками зубів свідчать, що цей рух вимагав значно менше зусиль і може пояснити, як великі хижаки харчувалися своєю здобиччю.

Дослідники з Університету Редінга та Університету Іллінойсу в Урбана-Шампейн протестували вигнуті, зазубрені зуби, характерні для багатьох тероподів. Їхнє дослідження стало першим фізичним випробуванням ефективності розрізання цими зубами, пише Phys.org.

Результати показали, що тягнення зуба по діагоналі назад вимагало приблизно на третину менше зусилля, ніж натискання ним вертикально вниз.

Команда створила пристрій під назвою DinoSAW, щоб порівняти ці два рухи. Пристрій вдавлював репліку зуба алозавра в балістичний гель — матеріал, який зазвичай використовують для імітації опору м'яса. Машина перевіряла як прямий укус вниз, так і діагональне тягнення назад, а датчики вимірювали силу, необхідну для кожного руху.

Вчені протестували вигнуті, зазубрені зуби, характерні для багатьох тероподів Фото: Dinosaur institute

Доктор Манабу Сакамото, палеобіолог з Університету Редінга та головний автор дослідження, зазначив, що форма зубів тероподів викликала питання щодо того, як тварини ними користувалися. "Ми часто уявляємо собі м'ясоїдних динозаврів, які хрумкотять, кусаючи свою здобич вертикально вниз, але їхні зуби розповідають іншу історію. Ці зуби вигнуті назад і мають зазубрені краї з обох боків, тому ми хотіли перевірити, чи витягування їх крізь м'ясо дає кращий результат, ніж укус. Так і було, причому з очевидним відривом".

Під час випробувань було зафіксовано середню пікову силу 14 ньютонів для діагонального витягування, порівняно з 21,4 ньютонами для вертикального укусу. Дослідники також зняли гель під поляризованим світлом, щоб побачити, як у ньому поширюється напруження. Укус вниз створював яскраві зони зосередженого напруження, тоді як тягнення назад розподіляло напруження рівномірніше та на нижчому рівні.

Ця різниця була пов'язана з формою зубів. Під час вертикального укусу в матеріал врізався переважно передній зазубрений край. Тягнення назад слідувало за вигином зуба й задіювало обидва зазубрені краї, роблячи розріз ефективнішим.

Отримані результати свідчать про те, що тероподи, ймовірно, використовували свої міцні S-подібні шиї, щоб протягувати зуби крізь м'ясо після контакту з здобиччю. Цей спосіб харчування має аналогії у сучасних хижих птахів та у комодських варанів. Сліди на кістках динозаврів також дають підказки: багато з них виглядають як борозенки, які могли утворитися, коли зуби тягнули по кістці.

Пристрій вдавлював репліку зуба алозавра в балістичний гель Фото: Palaeontology

Ці результати ставлять під сумнів попередню гіпотезу, згідно з якою тероподи спочатку вгризалися, а потім тягнули, щоб відірвати м'ясо. Згідно з новими експериментами, така послідовність дій могла бути марною тратою сил. Тягнення назад могло допомогти проколоти й розрізати тканину одним рухом.

"Ми ніколи не зможемо достеменно дізнатися, як поводилася вимерла тварина, оскільки не можемо спостерігати за нею безпосередньо", — зазначив співавтор дослідження доктор Філіп Андерсон, професор еволюції, екології та поведінки в Університеті Іллінойсу в Урбана-Шампейн. "Але використання теорій та методів фізики й інженерії дозволяє нам досліджувати, які типи харчової поведінки могли бути ефективнішими та, можливо, більш імовірними".

Дослідники планують використовувати DinoSAW для вивчення інших зубів та рухів під час харчування, зокрема незвичайних різців вимерлих шаблезубих тигрів, що нагадують формочки для печива. Ця робота демонструє, як експерименти з фізичними моделями можуть допомогти вченим зрозуміти, як саме рухалися та харчувалися вимерлі тварини.

Інші новини науки