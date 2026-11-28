Исследователи использовали радиоактивные осадки от ядерных испытаний, чтобы определить возраст одного из старейших самцов косатки, когда-либо зафиксированных учеными.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для огромного количества видов — в том числе и косаток. Теперь, в новом исследовании ученые выяснили, кто является самой старой косаткой в мире — этот "ветеран" бороздил океанские просторы еще в те времена, когда Элвис Пресли возглавлял музыкальные чарты, пишет IFLScience.

Чтобы выяснить возраст зубатых китов, ученые обратились к радиоактивным осадкам, оставшимся после ядерных испытаний — результаты показали, что некоторые представители этого вида доживают до весьма почтенного возраста.

Новое исследование было проведено группой шотландских университетов и позволило найти полезное применение останкам китов, которые, к сожалению, нередко выбрасываются на берег Шотландии. Метод ученых основан на поиске следов углерода-14 — радиоактивного изотопа, образовавшегося в результате ядерных испытаний в 1950-х и 1960-х годах. Анализируя концентрацию этого изотопа в слоях зубной ткани, исследователи могут установить время рождения кита и оценить продолжительность его жизни.

В ходе исследования ученые применили этот метод к двум кашалотам и трем косаткам, выброшенным на берег Шотландии за последние десятилетия. Одной из этих косаток был самец, выбросившийся на берег острова Саут-Уист в 2015 году. Его возраст мог составлять 65 лет или даже больше, что делает его одним из старейших самцов косатки, известных науке.

Самки, как правило, живут гораздо дольше: самая старая из них — косатка по кличке "Бабуля", обитавшая в северо-восточной части Тихого океана, у побережья штата Вашингтон и Британской Колумбии. По разным оценкам, на момент смерти ей было около 105 лет.

У зубов китов есть слои, которые позволяют вычислить их возраст Фото: NOAA

Отметим, что обычно возраст китов определяют, подсчитывая слои в их зубах — подобно тому, как определяют возраст деревьев по годовым кольцам. Ранее считалось, что один слой соответствует ровно одному году жизни, однако новый анализ показал, что это верно лишь до определенного момента: у более старых особей слои могут настолько уплотняться, что их становится невозможно различить и сосчитать.

По словам ученых, у самца-ветерана в зубе было обнаружено 52 слоя — проще говоря, его возраст оценивался в около 50 лет. Однако радиоуглеродный анализ показал, что он был значительно старше: более поздние слои оказались настолько спрессованными, что их не удалось учесть при обычном подсчете.

Ведущий автор исследования из Шотландского центра экологических исследований при университетах Шотландии, доктора Кирана Тирни, им с коллегами удалось обнаружить очень старого самца косатки. Который, вероятнее всего, был значительно старше, чем можно было предположить, исходя из количества слоев роста в его зубах.

Ранее, в 2016 году, было проведено похожее исследование: с помощью радиоуглеродного анализа ученые определили возраст гренландских полярных акул — позвоночных животных с самой большой продолжительностью жизни на Земле. Удивительно, но эти обитатели холодных вод живут около 400 лет, а в отдельных случаях их возраст может превышать 500 лет.

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