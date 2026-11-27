Кустарниковые собаки — одни из самых труднообнаружимых животных в лесах Южной Америки. Однако масштабное исследование показало, что они могут быть гораздо более редкими, чем считалось ранее.

Несмотря на то, что в течение 25 лет в семи странах работали тысячи фотоловушек, исследователи зафиксировали кустарниковых собак лишь 12 раз, пишет IFLScience.

В период с 2001 по 2025 год учёные использовали более 6 750 фотоловушек для мониторинга 97 лесных участков в Боливии, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Парагвае, Перу и Венесуэле. Оборудование собрало видеоматериалы в общей сложности за 611 159 ночных смен работы фотоловушек, но кустарниковые собаки появились лишь на 12 записях.

"Учёные, работающие в этих лесах, давно знают, что увидеть кустарниковую собаку — это исключительное событие. Эти данные показывают, насколько именно она необычна", — сказал Роберт Уоллес, главный автор исследования и старший научный сотрудник по вопросам охраны природы в Обществе охраны дикой природы (WCS).

Он пояснил, что полученные результаты являются убедительным доказательством того, что кустарниковых собак не просто трудно наблюдать, но и что они обитают в условиях чрезвычайно низкой плотности популяции.

Кустарниковые собаки (Speothos venaticus) — необычные представители семейства собачьих. Они отличаются крепким телосложением, короткими лапами и шерстью каштанового цвета. Их внешность сочетает в себе черты, напоминающие корги, медведя и ласку. В отличие от многих других диких собачьих, они живут стаями и сотрудничают во время охоты. Стаи могут насчитывать до 12 животных, которые совместно ловят мелких млекопитающих в густых лесах.

Исследование также подняло вопрос о географическом ареале обитания этого вида. Ранее считалось, что кустарниковые собаки обитают на значительной части территории Южной Америки к востоку от Анд, а также в Коста-Рике в Центральной Америке.

Однако исследователи зафиксировали их лишь в четырёх из семи стран, включённых в исследование: Боливии, Бразилии, Колумбии и Эквадоре. В Парагвае, Перу и Венесуэле не было зафиксировано ни одного случая их обнаружения, хотя эти страны считались частью исторического ареала вида.

Исследователи фиксировали кустарниковых собак примерно в 100 раз реже, чем ягуаров Фото: WCS-Bolivia

Исходя из количества записей и размера территории наблюдения, учёные подсчитали, что плотность популяций кустарниковых собак на значительной части их современного ареала может составлять значительно менее одной особи на 100 квадратных километров.

Частота их обнаружения также была чрезвычайно низкой по сравнению с другими лесными хищниками. Исследователи фиксировали кустарниковых собак примерно в 100 раз реже, чем ягуаров, и почти в 280 раз реже, чем оцелотов.

Даже короткоухая собака — ещё один неуловимый южноамериканский представитель семейства псовых, которого иногда называют "собакой-призраком", — появлялась примерно в 50 раз чаще.

Диего Лискано, биолог-специалист по дикой природе организации WCS и соавтор исследования, пояснил, что сравнение видов, зафиксированных одними и теми же камерами в одних и тех же местах, сделало результаты особенно ценными. Ягуаров и оцелотов и так считают труднодоступными для наблюдения в дикой природе, однако они появлялись гораздо чаще, чем кустарниковые собаки.

Чрезвычайная редкость наблюдений также объясняет, почему кустарниковые собаки остаются одними из наименее изученных видов семейства псовых. Учёные до сих пор знают относительно мало об их биологии, поведении и динамике популяции. Фотоловушки позволяют собирать информацию без необходимости непосредственного контакта с животными.

Кустарниковые собаки остаются одними из наименее изученных видов семейства псовых Фото: WCS-Bolivia

"Когда работаешь с фотоловушками, привыкаешь долго ждать появления редких видов. Но кустарниковая собака — это отдельная категория", — сказала Мария Эстела Вискарра, биолог WCS в Боливии и соавтор исследования.

Вискарра предупредила, что столь небольшая численность популяции может сделать кустарниковых собак особенно уязвимыми в случае фрагментации или нарушения лесов. Если их среда обитания будет продолжать сокращаться, и без того небольшие и разрозненные популяции могут столкнуться с дополнительным давлением.

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