Чагарникові собаки — одні з найважчих для виявлення тварин у лісах Південної Америки. Однак масштабне дослідження показало, що вони можуть бути набагато рідкіснішими, ніж вважалося.

Попри те, що протягом 25 років у семи країнах працювали тисячі фотопасток, дослідники зафіксували чагарникових собак лише 12 разів, пише IFLScience.

У період з 2001 по 2025 рік вчені використовували понад 6 750 фотопасток для моніторингу 97 лісових ділянок у Болівії, Бразилії, Колумбії, Еквадорі, Парагваї, Перу та Венесуелі. Обладнання зібрало відеоматеріали загалом за 611 159 нічних змін роботи фотопасток, але чагарникові собаки з'явилися лише на 12 записах.

"Вчені, які працюють у цих лісах, давно знають, що побачити чагарникову собаку — це надзвичайна подія. Ці дані показують, наскільки саме вона надзвичайна", — сказав Роберт Воллес, головний автор дослідження та старший науковець з питань охорони природи у Товаристві охорони дикої природи (WCS).

Він пояснив, що отримані результати є переконливим доказом того, що чагарникових собак не просто важко спостерігати, а й що вони мешкають у умовах надзвичайно низької щільності популяції.

Чагарникові собаки (Speothos venaticus) — незвичайні представники родини собачих. Вони мають кремезну статуру, короткі лапи та шерсть каштанового кольору. Їхня зовнішність поєднує риси, що нагадують коргі, ведмедя та ласку. На відміну від багатьох інших диких собачих, вони живуть зграями та співпрацюють під час полювання. Зграї можуть налічувати до 12 тварин, які спільно ловлять дрібних ссавців у густих лісах.

Дослідження також порушило питання щодо географічного ареалу цього виду. Раніше вважалося, що чагарникоів собаки мешкають на значній частині території Південної Америки на схід від Анд, а також у Коста-Риці в Центральній Америці.

Однак дослідники зафіксували їх лише у чотирьох із семи країн, включених до дослідження: Болівії, Бразилії, Колумбії та Еквадорі. У Парагваї, Перу чи Венесуелі не було зафіксовано жодних випадків їхнього виявлення, хоча ці країни вважалися частиною історичного ареалу виду.

Дослідники фіксували чагарникових собак приблизно в 100 разів рідше, ніж ягуарів Фото: WCS-Bolivia

Виходячи з кількості записів та розміру території спостереження, вчені підрахували, що щільність популяцій чагарникових собак на значній частині їхнього сучасного ареалу може становити значно менше однієї особини на 100 квадратних кілометрів.

Частота їх виявлення також була надзвичайно низькою порівняно з іншими лісовими хижаками. Дослідники фіксували чагарникових собак приблизно в 100 разів рідше, ніж ягуарів, і майже в 280 разів рідше, ніж оцелотів.

Навіть коротковуха собака — ще один невловимий південноамериканський представник родини собачих, якого іноді називають "собакою-привидом", — з'являлася приблизно в 50 разів частіше.

Дієго Ліскано, біолог-фахівець з дикої природи організації WCS та співавтор дослідження, пояснив, що порівняння видів, зафіксованих тими самими камерами в тих самих місцях, зробило результати особливо цінними. Ягуарів та оцелотів і так вважають важкими для спостереження в дикій природі, проте вони з'являлися набагато частіше, ніж чагарникові собаки.

Надзвичайна рідкість спостережень також пояснює, чому чагарникові собаки залишаються серед найменш вивчених видів собачих. Вчені досі знають відносно мало про їхню біологію, поведінку та динаміку популяції. Фотопастки дають можливість збирати інформацію без необхідності безпосереднього контакту з тваринами.

Чагарникові собаки залишаються серед найменш вивчених видів собачих Фото: WCS-Bolivia

"Коли працюєш із фотопастками, звикаєш довго чекати на появу рідкісних видів. Але чагарникова собака — це окрема категорія", — сказала Марія Естела Віскарра, біолог WCS Болівії та співавторка дослідження.

Віскарра попередила, що така мала чисельність популяції може зробити чагарникових собак особливо вразливими в разі фрагментації або порушення лісів. Якщо їхнє середовище існування продовжуватиме скорочуватися, і без того невеликі та розрізнені популяції можуть зіткнутися з додатковим тиском.

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