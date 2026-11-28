Биологи рассказали, почему собаки так бурно радуются нашему приходу и как сделать так, чтобы питомец полюбил вас еще сильнее.

Люди и собаки тысячелетиями живут бок о бок и за это время наши питомцы успели заработать репутацию лучших друзей человека. Но почему ваша собака так бурно радуется вашему возвращению домой и можно ли сделать так, чтобы питомец полюбил вас еще больше в короткие сроки? Биологи отмечают, что это возможно, пишет Popular Science.

Большинство владельцев собак замечали, что в доме начинается настоящий хаос, стоит им вернуться с работы. Собаки носятся кругами, виляют хвостом и в целом животных охватывает приступ безудержного веселья. Это самое лучшее приветствие в мире, но, глядя на этот пушистый "торнадо", невольно возникает вопрос почему собаки приходят в такой восторг, когда мы возвращаемся домой?

Исследования показали, что все дело в удивительной долговременной памяти собак и мощного выброса нейрохимических веществ в мозге. По сути, это настоящий биологический взрыв чистой любви. Ученые ранее также обнаружили, что привязанность собак к людям на самом деле очень похожа на то, как человеческие младенцы привязываются к родителям. Проще говоря, с биологической точки зрения, наши собаки — буквально наши "дети". Когда собака чувствует ваш запах, в ее мозгу активируется определенная область, а при зрительном контакте мозг и у вас, и у собаки начинает активно вырабатывать окситоцин.

Таким образом, столь бурное поведение наших животных объясняется множеством факторов, от нейробиологии до оперантного обусловливания — научный термин, описывающий процесс обучения собак, когда они учатся различать хорошее и плохое поведение, ориентируясь на реакцию человека.

Возникает другой вопрос почему у собак начинается внезапный приступ гиперактивности, заставляющий их бегать кругами. Исследователи считают, что это связано с привязанностью: в конце 190-х годов психолог Мэри Эйнсворт разработала методику под названием "незнакомая ситуация". Изначально она предназначалась для оценки привязанности между человеческими младенцами и теми, кто о них заботится; позже ученые адаптировали методику для людей и собак.

Исследования показали, что собаки определенно узнают своих "родителей" и при воссоединении демонстрируют гораздо больше проявлений привязанности.

Эксперты также назвали простой способ, который поможет укрепить связь с питомцем — потребуется всего несколько минут в день. Недавнее исследование показало, что целенаправленные игры значительно укрепляют эмоциональную связь между собакой и ее хозяином. Предполагается, что ежедневных игр в течение четырех недель достаточно, чтобы значительно укрепить связь с питомцем и сделать его счастливее.

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