Нове дослідження показує, що земні льодовики тануть із жахливою швидкістю, і особливо тривожним є те, що це неможливо пояснити лише кліматичною кризою.

Протягом останніх кількох десятиліть вчені раз у раз попереджають, що кліматична криза, яка нависла над планетою, неминуче призведе до катастрофи. Одним із сценаріїв також є зникнення земних льодовиків, що неминуче призведе до підвищення глобального рівня моря — під загрозою опиняться мешканці прибережних регіонів, пише SciTechDaily.

У новому дослідженні вчені виявили, що за останні кілька десятиліть темпи зникнення льодовиків лякаюче зросли. Ще більш тривожним виявилося те, що таке прискорення зникнення льодовиків не можна пояснити лише кліматичними факторами.

У період з 2000 по 2020 рік кількість озер, що безпосередньо межують із льодовиками, у всьому світі збільшилася приблизно на 35 %. Їхнє зростання позначається на стані льоду, що залишився: вода в озерах може підточувати льодовики знизу, а відколоті шматки льоду — падати у воду. Донедавна вченим було важко визначити, який внесок ці процеси роблять у скорочення земних льодовиків.

За словами співавтора дослідження Тобіаса Больха з Інституту геодезії Грацького технічного університету, вони разом із колегами використовували штучний інтелект для картографування льодовикових озер на основі супутникових знімків, зроблених у 2000 та 2020 роках. Вчені вручну перевірили отримані результати, відокремивши озера, що межують із льодовиками, від тих, що вже відокремилися — висновки виявилися невтішними.

Протягом двох десятиліть льодовики, що впадають у озера, втрачали в середньому 66 сантиметрів на рік у перерахунку на товщину шару води. Для порівняння: льодовики, що закінчуються на суші, втрачали 40 сантиметрів, а ті, що закінчувалися в морі, — 36 сантиметрів.

За словами Больха, результати їхньої спільної роботи з колегами чітко вказують на те, що контакт з озером додатково прискорює втрату льоду. Хоча клімат і рельєф місцевості є найважливішими чинниками, що впливають на зменшення маси льодовиків, наявність озер суттєво посилює цей процес.

Дані також свідчать про те, що кількість озер, які межують із льодовиками, збільшилася більш ніж на 3500 — особливо помітне зростання спостерігалося на Алясці та в південній частині Анд. Їхня загальна площа збільшилася приблизно на 600 квадратних кілометрів, а об’єм води — на 66 кубічних кілометрів; для порівняння, цього вистачило б, щоб повністю затопити Відень, покривши його шаром води товщиною приблизно 160 метрів.

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