Одна з найкраще збережених пірамід у Мексиці несподівано перетворилася на купу уламків — цю подію назвали "передвісником біди".

Останніми роками вчені дедалі частіше попереджають, що кліматична система Землі стає дедалі нестабільнішою, що призводить до руйнування цінних пам’яток старовини — пірамід — по всьому світу, пише Science Alert.

У ніч на 29 липня 2024 року в Мексиці сталася подія, яку згодом дослідники назвали "поганим знаком": одна з найбільш добре збережених пірамід, що належать до цивілізації королівства Мічоакан, перетворилася на купу уламків. За словами дослідників, після багатотижневих проливних дощів південна стіна цієї 15-метрової квадратної споруди не витримала натиску стихії й раптово обвалилася.

Відомо, що піраміда розташована на території археологічного комплексу, який чудово зберігся до наших днів. Перші поселення корінних народів, які розмовляли мовою науатль, з’явилися тут понад 1100 років тому. Пізніше це місце стало центром імперії народу пурепеча — держави, яку ацтекам так і не вдалося завоювати. Зазначимо, що культура цього народу існує й донині.

На щастя, внаслідок проливних дощів постраждала лише одна з пірамід комплексу, але представники Національного інституту антропології та історії Мексики вважають, що щонайменше шість ступінчастих ярусів піраміди сьогодні перебувають у аварійному стані. До їх числа входять зовнішня стіна, внутрішнє ядро та підпірна стіна.

Експерти з Національного інституту антропології та історії Мексики також виявили, що причиною руйнування стали екстремальні погодні умови. Вважається, що на стан конструкції вплинули й реставраційні роботи, які проводилися тут раніше: під час їх виконання застосовувалися методи та матеріали, які сьогодні більше не використовуються через їхній негативний вплив.

Зруйнування піраміди прокоментував і представник народу пурепеча Таріакуірі Альварес — за його словами, предки сприйняли б зруйнування піраміди в Іуаціо як "погану ознаку". Більше того, Альварес запевняє, що така подія стала б знаком того, що боги "розгнівані".

Втім, сучасні вчені також вважають руйнування піраміди своєрідним попередженням, оскільки екстремальні погодні умови та підвищення рівня моря дедалі частіше ставлять під загрозу найцінніші об’єкти культурної спадщини.

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