Одна из наиболее хорошо сохранившихся пирамид в Мексике неожиданно превратилась в груду обломков — это событие назвали "предвестником беды".

В последние годы ученые все чаще предупреждают, что климатическая система Земли становится все более нестабильной, что приводит к разрушению ценных памятников древности — пирамид — по всему миру, пишет Science Alert.

В ночь на 29 июля 2024 года в Мексике произошло событие, которое позже исследователи назвали "дурным знамением": одна из наиболее хорошо сохранившихся пирамид, относящихся к цивилизации царства Мичоакан, превратилась в груду обломков. По словам исследователей, после многонедельных проливных дождей южная стена этого 15-метрового квадратного сооружения не выдержала натиска стихии и внезапно рухнула.

Известно, что пирамида находится на территории археологического комплекса, который прекрасно сохранился до наших дней. Первые поселения коренных народов, говоривших на языке науатль, появились здесь более 1100 лет назад. Позднее это место стало центром империи народа пурепеча — государства, которое ацтекам так и не удалось завоевать. Отметим, что культура этого народа существует и по сей день.

К счастью, в результате проливных дождей пострадала лишь одна из пирамид комплекса, но представители Национального института антропологии и истории Мексики считают, что минимум шесть ступенчатых ярусов пирамиды сегодня находятся в аварийном состоянии. В их число входят внешняя стена, внутреннее ядро и подпорная стена.

Эксперты из Национального института антропологии и истории Мексики также обнаружили, что причиной разрушения стали экстремальные погодные условия. Считается, что на состояние конструкции повлияли и проводившиеся здесь ранее реставрационные работы: при их выполнении применялись методы и материалы, которые сегодня больше не используются из-за их негативного воздействия.

Разрушение пирамиды прокомментировал и представитель народа пурепеча Тариакуири Альварес — по его словам, предки восприняли бы разрушение пирамиды в Иуацио как "дурное предзнаменование". Более того, Альварес уверяет, что такое событие стало бы знаком того, что боги "разгневаны".

Впрочем, современные ученые также считают разрушение пирамиды своеобразным предупреждением, поскольку экстремальные погодные условия и повышение уровня моря все чаще ставят под угрозу ценнейшие объекты культурного наследия.

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