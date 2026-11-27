Во время строительства дороги недалеко от Псахны (Греция) была обнаружена огромная древняя гробница, возраст которой превышает 3 200 лет. Археологи обнаружили микенский погребальный памятник, который входит в число 20 крупнейших известных гробниц такого типа в Греции.

По данным CNN Greece и e-sterea, этот памятник является 126-й микенской гробницей типа "толос", обнаруженной в стране. В первых сообщениях её называли королевской гробницей, но археологи ещё не установили, кто там похоронен, и не обнаружили связи с правящей династией, пишет Arkeonews.

Однако уже одни только размеры гробницы делают эту находку важной для изучения социальной структуры Эвбеи в позднем бронзовом веке и связей острова с материковой Грецией.

Микенская цивилизация процветала примерно с 1600 по 1100 год до н. э. Её главные центры имели укреплённые поселения, дворцы и организованные системы управления, а торговля и путешествия связывали их с другими частями Средиземноморья. Монументальные гробницы были одним из способов, с помощью которого влиятельные семьи демонстрировали свой статус.

Гробницы типа "толос" строились вокруг круглой погребальной камеры, как правило, с крышей в форме улья. Возведение такого сооружения требовало большого количества камня и квалифицированных строителей. Размеры памятника в Псахне свидетельствуют о том, что местная община имела доступ к значительным ресурсам и что в этой части Эвбеи проживали влиятельные люди.

Гробницы типа "толос" строились вокруг круглой погребальной камеры Фото: e-sterea.gr

Типичная микенская гробница-толос состояла из трёх основных частей: длинного прохода, называемого "дромос", большого входа, известного как "стомион", и самой круглой камеры. Строители формировали крышу с помощью техники консольного выступа. Каждый слой камня выступал немного дальше внутрь, чем слой ниже, постепенно образуя куполообразный потолок без настоящей арки. Затем сооружение часто засыпали землёй и камнями, образуя курган.

Двумя известными примерами такой архитектуры являются Сокровищница Атрея и Гробница Клитемнестры в Микенах. Некоторые гробницы использовались несколькими поколениями одной семьи или социальной группы. Эта практика связывала места захоронения с семейной историей, унаследованным статусом и властью. На данный момент неизвестно, служила ли гробница в Псахне для захоронения одного человека или использовалась в течение длительного периода.

Эвбея — второй по величине остров Греции, расположенный недалеко от материка, между Кикладами и северной частью Эгейского моря. Его расположение способствовало морским путешествиям, торговле и контактам между общинами.

Археологические раскопки в окрестностях Халкиды, Маники и района Псахна–Кастелла уже выявили свидетельства существования доисторического поселения. Недавно обнаруженная гробница является важным памятником, дополняющим археологическую историю центральной Эвбеи.

Одним из самых известных толосов является Сокровищница Атрея в Микенах Фото: Wikimedia Commons

Сравнение её конструкции и предметов, найденных внутри, с другими микенскими гробницами может помочь исследователям понять, как общины острова были связаны с основными центрами материка. Это также может показать, развивали ли местные элиты собственные центры власти, участвуя в более широких эгейских сетях.

Эта находка также подняла практический вопрос: как можно защитить гробницу во время строительства объездной дороги Халкида–Псахна? Во время визита на место раскопок 23 ноября депутат от Эвбеи Танасис Земпилис обсудил возможность строительства моста над археологическим памятником. Это позволило бы сохранить памятник на месте его обнаружения, а дорогу проложить над ним или вокруг него.

Среди прочих предложений — финансирование дальнейших раскопок, консервационных работ и, в конечном итоге, открытие памятника для посетителей. Точные размеры гробницы, её содержимое и состояние ещё не были полностью задокументированы в публичных отчётах. Требуются дополнительные исследования, чтобы установить, кого там похоронили и какое место памятник занимал в микенском обществе острова.

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