Археологи обнаружили бронзовый меч возрастом 3 500 лет и древние топоры в доисторическом поселении у озера Дойран в Северной Македонии. Эти находки также свидетельствуют о местном производстве металла и связях между общинами на Балканах, в Эгейском регионе и Карпатах.

Находки были обнаружены в Мрдае, где в ходе археологической экспедиции 2026 года учёные раскопали участок площадью около 350 квадратных метров. Исследователи обнаружили остатки как минимум трёх домов, построенных на деревянных платформах вдоль берега озера, пишет Arkeonews.

Исследователи обнаружили остатки как минимум трех домов, построенных на деревянных платформах вдоль берега озера Фото: Zoran Rujak

Одно сооружение выделялось среди прочих благодаря количеству и типу предметов, найденных внутри и вблизи него. Археологи определили её как дом кузнеца после обнаружения бронзовых инструментов, предметов металлообработки и форм, использовавшихся для литья двусторонних топоров. Формы свидетельствуют о том, что жители Мрдаи изготавливали бронзовые предметы самостоятельно, а не полагались исключительно на товары, привезенные из других мест.

По словам руководителя раскопок Зорана Руяка, кузнец, вероятно, занимал почётное положение в общине благодаря своим навыкам. Стены дома также были тщательно отделаны. На фрагментах штукатурки сохранились рельефные круги, обрамленные переплетёнными кольцами, а также полоса спиральных узоров.

Ученые обнаружили бронзовый меч, боевые топоры и острие копья Фото: Zoran Rujak

Исследователи также обнаружили следы киновари — красного минерала, который, вероятно, добывался в шахте в Алшаре. Они предполагают, что его могли использовать для окраски фасада здания. Если это подтвердится, то это будет свидетельствовать о том, что здание служило не только мастерской, но и играло заметную символическую роль.

Вокруг дома кузнеца было найдено бронзовое оружие. Самым примечательным артефактом был длинный меч микенского типа, предназначенный для колющих ударов. Команда также идентифицировала боевой топор с двумя ребрами вокруг рукояти, похожий на образцы из Карпат, двусторонний топор типа "Килиндир" и листообразное острие копья.

Формы оружия напоминают предметы, найденные как в Эгейском, так и в Карпатском регионах. Эти сходства указывают на контакты между Мрдаей и отдаленными общинами посредством торговли, общих технологий или культурного обмена.

Ученые обнаружили керамические сосуды, украшенные солнечными мотивами Фото: Zoran Rujak

Другие находки дают представление о повседневной жизни и верованиях жителей поселения. Учёные обнаружили керамические сосуды, украшенные солнечными мотивами, а также предметы, известные как "рога освящения", которые, вероятно, использовались в ритуалах.

Археологи также обнаружили амулет, изготовленный из раковины морского улитка, спиральные браслеты из бронзовой проволоки, керамические грузики, которые, вероятно, использовались в рыболовных сетях, и небольшие свинцовые грузики.

В настоящее время команда археологов разрабатывает планы создания музея под открытым небом. Его цель — продемонстрировать остатки озерных домов и артефакты, найденные в Мрдае, что даст посетителям возможность ближе познакомиться с жизнью общины бронзового века.

Другие находки дают представление о повседневной жизни и верованиях жителей поселения Фото: Zoran Rujak

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