На юге Португалии археологи обнаружили 13 памятников, связанных с добычей римского мрамора, который использовался для возведения памятников по всей империи. В ходе исследований ученые обнаружили незавершенные статуи, колонны и саркофаги, оставленные в карьерах.

Исследование, возглавляемое Университетом Эворы, объединило уже известные находки и памятники, задокументированные впервые. Учёные обнаружили многочисленные карьеры и изделия из мрамора, пишет Arkeonews.

Эти места расположены вдоль антиклинали Эстремоз — геологической формации, простирающейся примерно на 42 километра через португальский регион Алентежу. Её месторождения содержат белый, кремовый, розовый и тёмно-серый мрамор. Район вокруг городов Эстремоз, Борба и Вила-Висоза известен как "Мраморный треугольник".

Римский мрамор из этого региона использовался при строительстве важных сооружений, в частности в римском храме в Эворе и римском театре в Мериде (Испания). Однако прямых свидетельств о карьерах и мастерских, связанных с этими памятниками, было очень мало.

Эти места расположены вдоль антиклинали Эстремоз — геологической формации, богатой мрамором Фото: Boletín Geológico y Minero

Промышленная добыча в XX веке уничтожила некоторые древние останки, но в то же время обнажила другие. Одной из самых впечатляющих находок является двухметровая статуя, обнаруженная недалеко от Вила-Висозы.

Незавершённая скульптура изображает мужчину в тоге — одежде, ассоциирующейся с римским гражданством и общественной жизнью. Возможно, мастера прекратили работу после того, как у основания появилась естественная трещина. Сейчас скульптура хранится в мраморной компании "Солубема".

Исследователи сравнили её с готовой статуей в Национальном музее римского искусства в Мериде. Схожие пропорции дают представление о том, как могла бы выглядеть эта португальская фигура, если бы её доработали. Научные анализы скульптур из Мериды уже позволили определить Эстремозскую антиклиналь как один из главных источников мрамора для города, хотя место назначения этой незавершённой статуи остаётся неизвестным.

В районе Вигария также был найден рельеф лежащей фигуры, вероятно, божества воды, датируемый I или II веком н. э. Он экспонируется вместе с другими римскими каменными изделиями в садах замка Вила-Висоза.

Другие находки свидетельствуют о том, как римские каменотесы подготавливали камень к транспортировке. В районе Лагоа были обнаружены три незавершённые колонны длиной от трёх до пяти метров.

На их поверхностях до сих пор видны следы от долота и клиньев. Колонны были изготовлены из мрамора с серыми прожилками, который называют "Пеле-де-Тигре" или "тигровый мрамор".

В районе Лагоа были обнаружены три недостроенные колонны длиной от трех до пяти метров Фото: Boletín Geológico y Minero

Обработка крупных объектов в карьере позволяла уменьшить их вес перед транспортировкой, что делало перевозку проще и дешевле. В Мармозе археологи зафиксировали ряды отверстий для клиньев, ступенчатые поверхности разреза и большой след, который, вероятно, указывает на место, откуда была извлечена пятиметровая колонна или блок саркофага.

Некоторые отверстия имели ширину около 20 сантиметров и глубину восемь сантиметров. Второй участок добычи был обнаружен примерно в 180 метрах к западу от карьера.

В районе Вигария также был обнаружен рельеф лежащей фигуры, вероятно, божества воды Фото: Boletín Geológico y Minero

В Фонте-да-Моура, недалеко от Пардайша, гладкие срезы свидетельствуют об использовании каменных пил. На некоторых поверхностях остались следы мраморной пыли. Компания-производитель сохранила остатки в виде трёх блоков для возможной экспозиции в музее.

В районе Пардайша также находится двойной саркофаг, высеченный в скальной породе. Направляющие линии и незавершённый пилообразный срез свидетельствуют о том, что рабочие намеревались разделить две погребальные емкости.

Еще один незавершенный двойной саркофаг из Эстремоза впоследствии был переделан в поилку для овец. Саркофаг из Монте-д'Эль-Рей был изготовлен из розового мрамора этого региона.

В районе Пардайша также находится двойной саркофаг, высеченный в скальной породе Фото: Boletín Geológico y Minero

Добыча мрамора расширилась в I веке н. э., когда в Августе-Эмерите, современной Мериде и столице римской провинции Лузитания, велись масштабные строительные работы. Мрамор из Эстремозы ценился за его качество, а расположение карьеров способствовало его поставкам в города по всей Римской Испании.

Камень доставляли в Италику, Испалис (Севилью) и Цезараугусту (Сарагосу), а свидетельства его использования были также обнаружены в Волубилисе, на территории современного Марокко. В поздней античности мрамор всё чаще использовали в загородных виллах, гробницах и христианских сооружениях.

Остается много вопросов относительно того, кому принадлежали карьеры, как был организован труд рабочих и где жили мастера. Исследователи призвали к проведению дальнейших полевых исследований, обследований с помощью грунтопроникающего радара и созданию цифровых записей сохранившихся предметов. Они также предложили превратить карьер Мармоз в музей под открытым небом.

Мрамор из местных карьеров поставляли по всей империи Фото: Boletín Geológico y Minero

Это исследование стало одной из последних научных работ Луиса Лопеса, геолога и профессора Университета Эворы, скончавшегося в июле 2026 года. Значительная часть его карьеры была посвящена геологии Эстремозского антиклинала.

Сохранение этих карьеров позволит защитить не только следы римской промышленности: это также сохранит свидетельства о людях, мастерстве и торговых сетях, которые помогли сформировать города по всей территории античной Западной империи.

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