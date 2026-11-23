На півдні Португалії археологи виявили 13 пам'яток, пов'язаних із виробництвом римського мармуру, який використовували для спорудження пам'ятників по всій імперії. Під час досліджень вчені знайшли незавершені статуї, колони та саркофаги, залишені в кар'єрах.

Дослідження, очолюване Університетом Евори, об'єднало вже відомі знахідки та пам'ятки, задокументовані вперше. Вчені виявили чисельні кар'єри та мармурові вироби, пише Arkeonews.

Ці місця розташовані вздовж антикліналі Естремоз — геологічної формації, що простягається приблизно на 42 кілометри через португальський регіон Алентежу. Її родовища містять білий, кремовий, рожевий та темно-сірий мармур. Район навколо міст Естремоз, Борба та Віла-Вісоза відомий як "Мармуровий трикутник".

Римський мармур із цього регіону використовувався в будівництві важливих споруд, зокрема в римському храмі в Еворі та римському театрі в Мериді, Іспанія. Проте прямих свідчень про кар'єри та майстерні, пов'язані з цими пам'ятками, було дуже мало.

Ці місця розташовані вздовж антикліналі Естремоз — геологічної формації, багатій на мармур Фото: Boletín Geológico y Minero

Промисловий видобуток у XX столітті знищив деякі стародавні залишки, але водночас оголив інші. Однією з найвражаючих знахідок є двометрова статуя, виявлена поблизу Віла-Вісози.

Незавершена фігура зображує чоловіка в тозі — одязі, що асоціюється з римським громадянством та суспільним життям. Можливо, майстри припинили роботу після того, як біля основи з'явилася природна тріщина. Зараз скульптура зберігається у мармуровій компанії "Солубема".

Дослідники порівняли її з готовою статуєю у Національному музеї римського мистецтва в Мериді. Схожі пропорції дають уявлення про те, як могла б виглядати ця португальська фігура, якби її було завершено. Наукові аналізи скульптур із Мериди вже дозволили визначити Естремозьку антикліналь як одне з головних джерел мармуру для міста, хоча місце призначення цієї незавершеної статуї залишається невідомим.

У районі Вігарія також було знайдено рельєф лежачої фігури, ймовірно, божества води, що датується I або II століттям н. е. Він експонується разом з іншими римськими кам'яними виробами в садах замку Віла-Вісоза.

Інші знахідки свідчать про те, як римські каменотеси готували камінь до транспортування. У районі Лагоа було знайдено три незавершені колони довжиною від трьох до п'яти метрів.

На їхніх поверхнях досі видно сліди від долота та клинів. Колони були виготовлені з мармуру з сірими прожилками, який називають "Пеле-де-Тігре", або "тигровий мармур".

У районі Лагоа було знайдено три незавершені колони довжиною від трьох до п'яти метрів Фото: Boletín Geológico y Minero

Підготовка великих об'єктів у кар'єрі зменшувала їхню вагу перед транспортуванням, що робило перевезення простішим і дешевшим. У Мармозі археологи зафіксували ряди отворів для клинів, ступінчасті поверхні розрізу та великий слід, який, ймовірно, вказує на місце, звідки було вилучено п'ятиметрову колону або блок саркофага.

Деякі отвори мали ширину близько 20 сантиметрів і глибину вісім сантиметрів. Другу ділянку видобутку було виявлено приблизно за 180 метрів на захід від кар'єру.

У районі Вігарія також було знайдено рельєф лежачої фігури, ймовірно, божества води Фото: Boletín Geológico y Minero

У Фонте-да-Моура, поблизу Пардайша, гладкі зрізи вказують на використання кам'яних пилок. На деяких поверхнях залишилися сліди мармурового пилу. Компанія-виробник зберегла залишки у вигляді трьох блоків для можливої експозиції в музеї.

У районі Пардайша також знаходиться подвійний саркофаг, витесаний у скельній породі. Направляючі лінії та незавершений пилковий зріз свідчать про те, що робітники мали намір розділити дві похоронні ємності.

Ще один незавершений подвійний саркофаг з Естремоза згодом було перероблено на поїлку для овець. Саркофаг з Монте-д'Ель-Рей було виготовлено з рожевого мармуру цього регіону.

У районі Пардайша також знаходиться подвійний саркофаг, витесаний у скельній породі Фото: Boletín Geológico y Minero

Виробництво мармуру розширилося у I столітті н. е., коли в Августі-Емеріті, сучасній Мериді та столиці римської провінції Лузітанія, проводилися масштабні будівельні роботи. Мармур з Естремоза цінували за його якість, а розташування кар'єрів сприяло постачанню містам по всій Римській Іспанії.

Камінь доставляли до Італіки, Іспаліса (Севільї) та Цезараугусти (Сарагоси), а свідчення його використання також було знайдено у Волубілісі, на території сучасного Марокко. У пізній античності мармур дедалі частіше використовували у заміських віллах, гробницях та християнських спорудах.

Залишається багато питань щодо того, кому належали кар'єри, як була організована праця робітників і де мешкали майстри. Дослідники закликали до проведення подальших польових досліджень, обстежень за допомогою ґрунтопроникаючого радара та створення цифрових записів збережених предметів. Вони також запропонували перетворити кар'єр Мармоз на музей під відкритим небом.

Мармур з місцевих кар'єрів постачали по всій імперії Фото: Boletín Geológico y Minero

Це дослідження стало однією з останніх наукових праць Луїса Лопеса, геолога та професора Університету Евори, який помер у липні 2026 року. Значна частина його кар'єри була присвячена геології Естремозького антикліналу.

Збереження цих кар'єрів дозволить захистити не лише сліди римської промисловості: це також збереже свідчення про людей, майстерність та торгівельні мережі, які допомогли сформувати міста по всій території античної Західної імперії.

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