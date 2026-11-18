Археологи в Іспанії виявили надзвичайно добре збережені римські настінні розписи та мозаїки всередині великої стародавньої резиденції. Поки значна частина пам'ятки залишається похованою під землею: на сьогодні розкопано лише 15 % площі.

Знахідки походять з Уерта-де-Отеро — археологічної пам'ятки в Мериді. У 2019 році було відновлено масштабні дослідження, які виявили вражаючу римську резиденцію з лазнями, кількома садовими двориками та пишно прикрашеними кімнатами, пише Heritage Daily.

Під час останньої кампанії розкопок археологи вивчили ділянку, яку не досліджували під час попередніх сезонів. Видалення решти шарів ґрунту допомогло з'єднати раніше розкопані ділянки з одним із внутрішніх двориків резиденції.

Знахідки походять з Уерта-де-Отеро

У ході робіт було виявлено надзвичайно добре збережені римські настінні розписи. За словами Пепе Варгаса, який очолює археологічний проєкт, команда знайшла розписи у чудовому стані. Серед збережених сцен — лев, що переслідує оленя, а на іншій зображено сатира у супроводі жінки.

На стінах також були зображені журавлі, лебеді та павичі, розписані з ретельною деталізацією оперення. Дослідники датують ці твори мистецтва періодом між серединою I та серединою II століття н. е. Якість та масштаб оздоблення свідчать про те, що резиденція належала заможній родині, яка могла дозволити собі вишукані архітектурні та художні роботи.

Під час розкопок також було виявлено покритий мозаїкою прохід, що пролягав через внутрішній двір резиденції. В іншому місці на території розкопок було знайдено ще одну добре збережену підлогову мозаїку, прикрашену геометричними візерунками. Її стан було оцінено як відмінний, хоча її ще не було офіційно представлено громадськості.

Однією з найвражаючих знахідок у Уерта-де-Отеро стала поліхромна мозаїка площею приблизно 30 квадратних метрів. Її центральним елементом була голова Медузи, оточена восьмикутною рамкою. У кутах на шестикутних панелях були зображені чотири павичі, що символізували пори року.

У ході робіт було виявлено надзвичайно добре збережені римські настінні розписи Фото: Ayuntamiento De Mérida

Композиція також містила квіти, птахів, риб та декоративні маски. Медуза була популярною фігурою в римських мозаїках, оскільки вважалося, що її зображення захищає будівлі та їхніх мешканців від зла.

Розміри резиденції свідчать про те, що вона була однією з наймасштабніших приватних садиб у римській Мериді, відомій в античності як Августа Емеріта. Її планування включало кілька перистилів — внутрішніх двориків, оточених колонами, — а також лазні та оздоблені житлові приміщення.

Попри десятиліття досліджень, археологи розкопали лише близько 15 % території площею приблизно 5 000 квадратних метрів. Решта 85 % можуть містити додаткові кімнати, мозаїки, розписи та інші свідчення римського життя.

Останні знахідки дають змогу ближче ознайомитися з розкішними оселями стародавньої Августи Емеріти. Однак, оскільки більша частина резиденції все ще залишається під землею, ця ділянка може приховувати набагато більше деталей про людей, які жили тут майже 2 000 років тому.

Інші новини науки