Археологи виявили мідне навершя скіпетра серед руїн середньовічної столиці на півдні Вірменії. Під час розкопок також було знайдено фурнітуру для рукописів, монети та, ймовірно, залишки лазні.

Відкриття відбулося в Старому Капані, колишній столиці Королівства Сюнік. Розкопки проводилися в районі королівської цитаделі та палацу під керівництвом археолога Гагіка Саркісяна, пише Arkeonews.

Навершя скіпетра викликає особливий інтерес через його можливий зв'язок із королівською владою. Скіпетри були церемоніальними предметами, які використовували монархи та інші високопоставлені особи для демонстрації своєї влади та легітимності. Однак дослідники ще не встановили точний вік знахідки та не визначили, якому правителю вона належала.

У ході робіт було виявлено масивні оборонні стіни, зокрема ділянки з двошаровою кладкою Фото: Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia

Артефакт наразі зберігається в Капанському краєзнавчому музеї. Археологи також виявили металеві кріплення з обкладинки пергаментного рукопису. Серед інших знахідок — дві монети, середньовічне скло, залізні цвяхи, заклепки та уламки кераміки.

Історичні згадки про Капан датуються V століттям. Його значення значно зросло після заснування Королівства Сюнік у 987 році. У X–XII століттях місто було столицею королівства та резиденцією його правителів.

Хоча дослідники вивчали цю місцевість ще у минулому, систематичні археологічні розкопки розпочалися лише у 2024 році. У ході робіт було виявлено масивні оборонні стіни, зокрема ділянки з двошаровою кладкою. У східній частині поселення археологи задокументували оборонну вежу, висота якої досі становить приблизно чотири метри. Споруда розташовувалася поблизу одного з входів до замку.

Поруч із базилікою команда виявила кам'яний олійний прес діаметром приблизно 1,2 метра Фото: Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia

Ці залишки свідчать про те, що Старий Капан слугував не лише адміністративним центром, а й укріпленим поселенням, звідки відкривався вид на навколишні гори та долину річки.

Одне з найважливіших відкриттів відбулося у 2025 році, коли археологи виявили залишки ранньохристиянської базиліки під пізнішим королівським палацом. Тринефну церкву датують IV або V століттям. Її фундамент, основи колон, підковоподібна апсида та кам'яна підлога допомогли дослідникам реконструювати її первісне планування.

Поруч із базилікою команда виявила кам'яний олійний прес діаметром приблизно 1,2 метра. Приблизно за 30 метрів на південь від палацового комплексу вони також знайшли невелику каплицю з прямокутною апсидою. Ці знахідки свідчать про те, що релігійні споруди та інші будівлі займали цю територію задовго до того, як вона стала середньовічною королівською столицею.

Археологи також знайшли старовинні артефакти та монети Фото: Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia

Розкопки 2026 року принесли ще один цікавий результат. На околиці поселення археологи виявили споруду, схожу на піч, збудовану з ретельно обтесаних каменів. Вони вважають, що її, ймовірно, використовували для нагрівання води для лазні. Поруч можуть бути поховані й інші господарські будівлі та лазневі споруди.

Археолог Гагік Саркісян повідомив, що на розкопки вплинули складні погодні умови і що сезон 2026 року наближається до завершення. Значна частина Старого Капана залишається прихованою під лісом, а це означає, що подальші дослідження можуть виявити додаткові свідчення про правителів, споруди та повсякденне життя середньовічного Королівства Сюнік.

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