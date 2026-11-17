Археологи обнаружили медный навершие скипетра среди руин средневековой столицы на юге Армении. В ходе раскопок также были найдены фурнитура для рукописей, монеты и, вероятно, остатки бани.

Открытие состоялось в Старом Капане, бывшей столице Королевства Сюник. Раскопки проводились в районе королевской цитадели и дворца под руководством археолога Гагика Саркисяна, пишет Arkeonews.

Навершие скипетра вызывает особый интерес из-за его возможной связи с королевской властью. Скипетры были церемониальными предметами, которые использовали монархи и другие высокопоставленные лица для демонстрации своей власти и легитимности. Однако исследователи пока не установили точный возраст находки и не определили, какому правителю она принадлежала.

В ходе работ были обнаружены массивные оборонительные стены, в частности участки с двухслойной кладкой Фото: Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia

Артефакт в настоящее время хранится в Капанском краеведческом музее. Археологи также обнаружили металлические крепления с обложки пергаментной рукописи. Среди прочих находок — две монеты, средневековое стекло, железные гвозди, заклепки и обломки керамики.

Исторические упоминания о Капане датируются V веком. Его значение значительно возросло после основания Королевства Сюник в 987 году. В X–XII веках город был столицей королевства и резиденцией его правителей.

Хотя исследователи изучали эту местность ещё в прошлом, систематические археологические раскопки начались только в 2024 году. В ходе работ были обнаружены массивные оборонительные стены, в частности участки с двухслойной кладкой. В восточной части поселения археологи задокументировали оборонительную башню, высота которой до сих пор составляет примерно четыре метра. Сооружение располагалось вблизи одного из входов в замок.

Рядом с базиликой команда обнаружила каменный маслобойный пресс диаметром примерно 1,2 метра Фото: Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia

Эти остатки свидетельствуют о том, что Старый Капан служил не только административным центром, но и укрепленным поселением, откуда открывался вид на окружающие горы и долину реки.

Одно из важнейших открытий произошло в 2025 году, когда археологи обнаружили остатки раннехристианской базилики под позднейшим королевским дворцом. Трехнефную церковь датируют IV или V веком. Её фундамент, основания колонн, подковообразная апсида и каменный пол помогли исследователям реконструировать её первоначальную планировку.

Рядом с базиликой команда обнаружила каменный маслобойный пресс диаметром примерно 1,2 метра. Примерно в 30 метрах к югу от дворцового комплекса они также нашли небольшую часовню с прямоугольной апсидой. Эти находки свидетельствуют о том, что религиозные сооружения и другие здания занимали эту территорию задолго до того, как она стала средневековой королевской столицей.

Археологи также обнаружили старинные артефакты и монеты Фото: Institute of Archaeology and Ethnography, Armenia

Раскопки 2026 года принесли ещё один интересный результат. На окраине поселения археологи обнаружили сооружение, похожее на печь, построенное из тщательно обтесанных камней. Они полагают, что её, вероятно, использовали для нагрева воды для бани. Рядом могут быть захоронены и другие хозяйственные постройки и баневые сооружения.

Археолог Гагик Саркисян сообщил, что на раскопки повлияли сложные погодные условия и что сезон 2026 года подходит к концу. Значительная часть Старого Капана по-прежнему скрыта под лесом, а это означает, что дальнейшие исследования могут выявить дополнительные свидетельства о правителях, сооружениях и повседневной жизни средневекового Королевства Сюник.

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