Мыслители из Чернаводы: что известно о древних фигурках, найденных в Румынии (фото)

Две необычные глиняные скульптуры, найденные в древнем захоронении на юго-востоке Румынии, уже десятилетиями вызывают восхищение у археологов. Созданные около 7 000 лет назад, эти фигуры в сидячем положении выделяются среди других предметов того времени.

Эти фигурки, известные как "Мыслители из Чернаводы", были обнаружены в 1956 году во время раскопок кладбища каменного века на юго-востоке Румынии. Их изготовили представители Хамангийской культуры, и сейчас они хранятся в Национальном музее истории Румынии, пишет Live Science.

Обе скульптуры изготовлены из обожженной глины и имеют высоту около 11,5 сантиметров. Считается, что они изображают мужчину и женщину, однако их назначение остается неизвестным.

Мужская фигура, которую называют "Мыслитель", сидит на низком табурете с четырьмя ножками. Его тело наклонено вперёд, локти опираются на колени, а голову он поддерживает обеими руками. Необычная поза придает ему задумчивый вид. Это также объясняет его название, вдохновленное знаменитой бронзовой скульптурой Огюста Родена "Мыслитель", созданной в 1904 году.

Обе скульптуры изготовлены из обожженной глины и имеют высоту около 11,5 сантиметров Фото: Национальный музей истории Румынии

Женская фигура, известная как "Сидящая женщина", имеет длинную, изогнутую шею и маленькое лицо. Особенно выделяются её бедра и грудь. Одна нога согнута, а обе руки лежат на колене. Вместе эти скульптуры образуют необычную пару, которая отличается от большинства других фигурок людей, найденных на этом месте.

Обе фигуры относятся к Хамангийской культуре — позднеолитическому обществу, населявшему территории между рекой Дунай и Чёрным морем. Археолог Думитру Берчу, возглавлявший раскопки на кладбище в Чернаводе, датировал эту культуру примерно 5200–4500 годами до н. э.

Представители Хамангийской культуры в основном занимались разведением овец и коз и основывали укреплённые поселения на вершинах холмов. Они также изготавливали керамику, украшенную спиральными узорами, и лепили глиняные фигурки, напоминавшие людей. Берчу обнаружил на кладбище десятки мужских и женских фигур, но пара из Чернаводы привлекла особое внимание, поскольку обе фигуры изображены сидящими, а не стоящими.

Их первоначальное назначение остается неизвестным. Берчу считал, что фигуры были скорее стилизованными, чем реалистичными, поскольку, вероятно, выполняли магическую или религиозную функцию. Он также предположил возможную связь с поклонением Солнцу, которое стало распространенным явлением среди некоторых более поздних обществ бронзового века в Европе.

Артефакты хранятся в Национальном музее истории Румынии

Национальный музей истории Румынии предложил другие объяснения относительно фигурок из Чернаводы. Возможно, они были созданы как пара, чтобы олицетворить мужской и женский принципы или неолитическую семью. Другая версия заключается в том, что они изображают двух скорбящих, которых похоронили рядом с умершим.

Несмотря на свой возраст и многочисленные интерпретации, которые их окружают, "Мыслители из Чернаводы" остаются одними из самых узнаваемых объектов румынского доисторического искусства. Их первоначальное значение, возможно, никогда не будет установлено, но эти скульптуры дают редкую возможность заглянуть в мир духовных верований людей, живших тысячи лет назад.

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