Мислителі з Чернаводи: що відомо про древні фігурки, знайдені у Румунії (фото)

Дві незвичайні глиняні скульптури, знайдені в стародавньому похованні на південному сході Румунії, вже десятиліттями захоплюють археологів. Створені близько 7 000 років тому, ці фігури в сидячому положенні вирізняються серед інших предметів того часу.

Ці фігурки, відомі як "Мислителі з Чернаводи", виявили в 1956 році під час розкопок кладовища кам'яної доби на південному сході Румунії. Їх виготовили представники Хамангійської культури, і зараз вони зберігаються в Національному музеї історії Румунії, пише Live Science.

Обидві скульптури виготовлені з обпаленої глини й мають висоту близько 11,5 сантиметрів. Вважається, що вони зображують чоловіка та жінку, проте їхнє призначення залишаються невідомими.

Чоловіча фігура, яку називають "Мислитель", сидить на низькому табуреті з чотирма ніжками. Його тіло нахилене вперед, лікті спираються на коліна, а голову він підтримує обома руками. Незвичайна поза надає йому задумливого вигляду. Це також пояснює його назву, натхненну знаменитою бронзовою скульптурою Огюста Родена "Мислитель", створеною у 1904 році.

Обидві скульптури виготовлені з обпаленої глини й мають висоту близько 11,5 сантиметрі Фото: Національний музей історії Румунії

Жіноча фігура, відома як "Сидяча жінка", має довгу, зігнуту шию та маленьке обличчя. Особливо виділяються її стегна, бедра та груди. Одна нога зігнута, а обидві руки лежать на коліні. Разом ці скульптури утворюють незвичайну пару, яка відрізняється від більшості інших фігурок людей, знайдених на цьому місці.

Обидві фігури належать до Хамангійської культури — пізнеолітичного суспільства, яке заселяло території між річкою Дунай та Чорним морем. Археолог Думітру Берчу, який очолював розкопки на кладовищі в Чернаводі, датував цю культуру приблизно 5200–4500 роками до н. е.

Представники Хамангійської культури переважно розводили овець і кіз та засновували укріплені поселення на вершинах пагорбів. Вони також виготовляли кераміку, прикрашену спіральними візерунками, та ліпили глиняні фігурки, що нагадували людей. Берчу виявив на кладовищі десятки чоловічих і жіночих фігур, але пара з Чернаводи привернула особливу увагу, оскільки обидві фігури зображені сидячими, а не стоячими.

Їхнє первісне призначення залишається невідомим. Берчу вважав, що фігури були скоріше стилізованими, ніж реалістичними, оскільки, ймовірно, виконували магічну або релігійну функцію. Він також припустив можливий зв'язок із поклонінням Сонцю, яке стало поширеним серед деяких пізніших суспільств бронзової доби в Європі.

Артефакти зберігаються в Національному музеї історії Румунії

Національний музей історії Румунії запропонував інші пояснення щодо фігурок із Чернаводи. Можливо, їх було створено як пару, щоб уособити чоловічий та жіночий принципи або неолітичну сім'ю. Інша можливість полягає в тому, що вони зображують двох скорботних, яких поховали поруч із померлим.

Незважаючи на свій вік та численні інтерпретації, що їх оточують, "Мислителі з Чернаводи" залишаються одними з найвпізнаваніших об'єктів румунського доісторичного мистецтва. Їхнє первісне значення, можливо, ніколи не буде встановлено, але ці скульптури дають рідкісну можливість зазирнути у світ духовних вірувань людей, які жили тисячі років тому.

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