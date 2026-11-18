Археологи в Испании обнаружили чрезвычайно хорошо сохранившиеся римские настенные росписи и мозаики внутри большой древней резиденции. Пока значительная часть памятника остается погребенной под землей: на сегодняшний день раскопано лишь 15 % площади.

Находки происходят из Уэрта-де-Отеро — археологического памятника в Мериде. В 2019 году были возобновлены масштабные исследования, в ходе которых была обнаружена впечатляющая римская резиденция с банями, несколькими садовыми двориками и богато украшенными комнатами, пишет Heritage Daily.

В ходе последней раскопочной кампании археологи изучили участок, который не исследовался в предыдущие сезоны. Удаление оставшихся слоев грунта позволило соединить ранее раскопанные участки с одним из внутренних двориков резиденции.

Находки происходят из Уэрта-де-Отеро

В ходе работ были обнаружены чрезвычайно хорошо сохранившиеся римские настенные росписи. По словам Пепе Варгаса, возглавляющего археологический проект, команда обнаружила росписи в отличном состоянии. Среди сохранившихся сцен — лев, преследующий оленя, а на другой изображен сатир в сопровождении женщины.

На стенах также были изображены журавли, лебеди и павлины, расписанные с тщательной проработкой оперения. Исследователи датируют эти произведения искусства периодом между серединой I и серединой II века н. э. Качество и масштаб отделки свидетельствуют о том, что резиденция принадлежала состоятельной семье, которая могла позволить себе изысканные архитектурные и художественные работы.

В ходе раскопок также был обнаружен покрытый мозаикой проход, пролегавший через внутренний двор резиденции. В другом месте на территории раскопок была найдена ещё одна хорошо сохранившаяся напольная мозаика, украшенная геометрическими узорами. Её состояние было оценено как отличное, хотя она ещё не была официально представлена общественности.

Одной из самых впечатляющих находок в Уэрта-де-Отеро стала полихромная мозаика площадью около 30 квадратных метров. Её центральным элементом была голова Медузы, окружённая восьмиугольной рамкой. В углах на шестиугольных панелях были изображены четыре павлина, символизировавшие времена года.

В ходе работ были обнаружены чрезвычайно хорошо сохранившиеся римские настенные росписи Фото: Ayuntamiento De Mérida

Композиция также включала цветы, птиц, рыб и декоративные маски. Медуза была популярным мотивом в римских мозаиках, поскольку считалось, что её изображение защищает здания и их обитателей от зла.

Размеры резиденции свидетельствуют о том, что она была одной из самых масштабных частных усадеб в римской Мериде, известной в античности как Августа Эмерита. Её планировка включала несколько перистилей — внутренних двориков, окружённых колоннами, — а также бани и богато украшенные жилые помещения.

Несмотря на десятилетия исследований, археологи раскопали лишь около 15 % территории площадью примерно 5 000 квадратных метров. Остальные 85 % могут содержать дополнительные комнаты, мозаики, росписи и другие свидетельства римской жизни.

Последние находки позволяют ближе познакомиться с роскошными жилищами древней Августы Эмериты. Однако, поскольку большая часть резиденции по-прежнему находится под землёй, этот участок может скрывать гораздо больше подробностей о людях, живших здесь почти 2 000 лет назад.

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