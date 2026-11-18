Археологи обнаружили тщательно отшлифованный зеленый каменный топор возле древнего горячего источника в Италии. Материал, из которого она изготовлена, её древнее геологическое происхождение и место находки свидетельствуют о том, что этот предмет, вероятно, использовался в обрядовых целях.

Топор был найден на археологическом объекте Терме-ди-Сорано в провинции Гроссето, Тоскана, в ходе третьего сезона раскопок. Исследование, возглавляемое археологом Стефано Джунтоли, было посвящено изучению того, как неолитические общины использовали горячие источники и имели ли эти места религиозное или социальное значение, пишет Arkeonews.

Этот небольшой топор имеет острое, хорошо сохранившееся лезвие и не имеет видимых признаков износа. Ее исследовал Паскуино Паллекки в диагностической лаборатории Флорентийского института охраны археологии, изобразительного искусства и ландшафта. С помощью оптического и сканирующего электронного микроскопов он определил, что камень представляет собой эклогит — плотную метаморфическую породу.

Исследователи полагают, что материал, скорее всего, происходит из Западных Альп. Это означает, что камень был перевезен на значительное расстояние, прежде чем топор оказался в Тоскане. Эклогит и жадеит были важными материалами для изготовления неолитических каменных топоров, которые использовались по всей Европе в течение около 3 000 лет.

Некоторые топоры использовались для обработки дерева и других повседневных задач, тогда как другие стали ценными предметами, связанными с богатством, властью и религиозными обрядами. Артефакт из Сорано, вероятно, относится ко второй категории.

Его тщательно обработанная поверхность и полное отсутствие следов износа свидетельствуют о том, что топор никогда не предназначался для обычной работы. Такие высококачественные зеленые каменные топоры также являются относительно редкими в Тоскане.

Топор был найден на археологических раскопках Терме-ди-Сорано в провинции Гроссето Фото: Italian Ministry of Culture

Место находки добавляет ещё одну важную деталь. Археологи зафиксировали наличие полированных каменных топоров в могилах и возле природных источников воды, в частности возле родников, водопадов и болот. Эти места иногда связывали с ритуальными обрядами. Поэтому исследователи рассматривают возможность того, что кто-то намеренно оставил топор в качестве жертвы у горячего источника. Однако для установления его точного назначения требуются дополнительные доказательства.

Сама пещера является частью травертиновой формации площадью примерно 320 квадратных метров. Она расположена над Баньо-деи-Фрати — историческим термальным бассейном, который используется ещё со времён Средневековья.

Первый сезон раскопок начался в июле 2024 года. Археологи обнаружили три ступеньки, высеченные в скале у входа в пещеру. Глубже внутри они обнаружили эллиптическое каменное сооружение размером примерно 2,60 на 2,20 метра. Оно было построено из блоков травертина и туфа.

В заявлении Министерства культуры Италии, опубликованном в январе 2026 года, сообщается, что фрагменты угля, найденные в непосредственном контакте с сооружением, по результатам радиоуглецевого анализа были датированы 4495–4335 годами до н. э. Исследователи также обнаружили древний уровень термальной воды, который ранее не был зафиксирован на этом участке.

Эти находки подтвердили, что люди посещали источник ещё в неолите. Вода, вероятно, использовалась в оздоровительных целях или для проведения церемоний, хотя археологи пока не установили, что именно там происходило.

Другие находки дают дополнительную информацию о деятельности людей в пещере. Археологи обнаружили обломки керамики, отходы обработки кремня и яшмы, а также кости животных. Некоторые керамические сосуды были изготовлены из грубой глиняной смеси и имели рельефные орнаменты.

Небольшой топор имеет острое, хорошо сохранившееся лезвие и не имеет видимых следов износа Фото: Italian Ministry of Culture

Относительно небольшое количество артефактов свидетельствует о том, что пещера, вероятно, не была постоянным поселением. Люди, вероятно, посещали её для выполнения определённых действий, тогда как их жилища располагались где-то поблизости. Внимание исследователей также привлекли следы резких перепадов температуры на некоторых каменных поверхностях.

Останки животных дают дополнительные подсказки. Исследовательница Кьяра А. Корбино из Университета Базиликаты изучила кости и обнаружила, что наиболее распространенными среди найденных животных были крупные рогатые. Также были идентифицированы останки свиней и овец, а также небольшое количество диких животных, в частности оленей, косуль и лисиц.

Некоторые животные погибли в молодом возрасте, но это не обязательно свидетельствует о ритуальных жертвоприношениях. Кости могут быть связаны с приготовлением пищи, повседневной деятельностью или церемониями. Чтобы различить эти возможности, потребуется дополнительный анализ.

Значительная часть пещеры остаётся неисследованной. Дальнейшие раскопки могут выявить ещё больше каменных сооружений, артефактов и останков животных, что поможет исследователям понять, как часто люди эпохи неолита посещали источник и чем там занимались.

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