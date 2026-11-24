Археологи виявили бронзовий меч віком 3 500 років та древні сокири в доісторичному поселенні біля озера Дойран у Північній Македонії. Ці знахідки також свідчать про місцеве виробництво металу та зв'зки між громадами на Балканах, в Егейському регіоні та Карпатах.

Знахідки походять із Мрдаї, де під час археологічної кампанії 2026 року вчені розкопали ділянку площею близько 350 квадратних метрів. Дослідники виявили залишки щонайменше трьох будинків, збудованих на дерев'яних платформах уздовж берега озера, пише Arkeonews.

Дослідники виявили залишки щонайменше трьох будинків, збудованих на дерев'яних платформах уздовж берега озера Фото: Zoran Rujak

Одна споруда виділялася серед інших завдяки кількості та типу предметів, знайдених усередині та поблизу неї. Археологи визначили її як будинок коваля після виявлення бронзових інструментів, предметів металообробки та форм, що використовувалися для лиття двосічних сокир. Форми свідчать про те, що мешканці Мрдаї виготовляли бронзові предмети самостійно, а не покладалися виключно на товари, привезені з інших місць.

За словами керівника розкопок Зорана Руяка, коваль, ймовірно, займав поважне становище в громаді завдяки своїм навичкам. Стіни будинку також були ретельно оздоблені. На фрагментах штукатурки збереглися рельєфні кола, обрамлені переплетеними кільцями, а також смуга спіральних візерунків.

Вчені виявили бронзовий меч, бойові сокири та вістря списа Фото: Zoran Rujak

Дослідники також виявили сліди кіноварі — червоного мінералу, який, ймовірно, походив із шахти в Алшарі. Вони припускають, що його могли використовувати для фарбування фасаду будівлі. Якщо це підтвердиться, це свідчитиме про те, що будинок слугував не лише майстернею, а й мав помітну символічну роль.

Навколо будинку коваля було знайдено бронзову зброю. Найпомітнішим артефактом був довгий меч мікенського типу, призначений для колючих ударів. Команда також ідентифікувала бойову сокиру з двома ребрами навколо рукоятки, схожу на зразки з Карпат, двосічну сокиру типу "Кіліндір" та листоподібне вістря списа.

Форми зброї нагадують предмети, знайдені як в Егейському, так і в Карпатському регіонах. Ці подібності вказують на контакти між Мрдаєю та віддаленими громадами через торгівлю, спільні технології або культурний обмін.

Вчені знайшли керамічні посудини прикрашені сонячними мотивами Фото: Zoran Rujak

Інші знахідки дають уявлення про повсякденне життя та вірування мешканців поселення. Вчені знайшли керамічні посудини прикрашені сонячними мотивами та предмети, відомі як "роги освячення" які, ймовірно, використовувалися в ритуалах.

Археологи також виявили амулет, виготовлений із мушлі морського равлика, спіральні браслети з бронзового дроту, керамічні грузики, які, ймовірно, використовувалися в рибальських сітках, та невеликі свинцеві грузики.

Зараз команда археологів розробляє плани створення музею під відкритим небом. Його метою є демонстрація залишків озерних будинків та артефактів, знайдених у Мрдаї, що дасть відвідувачам можливість ближче ознайомитися з життям спільноти бронзової доби.

Інші знахідки дають уявлення про повсякденне життя та вірування мешканців поселення Фото: Zoran Rujak

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