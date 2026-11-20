Під час будівельних робіт на заході Угорщини було виявлено стародавній скарб, що містив понад 200 срібних кельтських монет. За словами угорських археологів, подібної знахідки в країні не було з кінця 1960-х років.

Скарб знайшли в місті Сомбатгелі, де будівельники готували майданчик для нового електрооб'єкта. Спочатку археологи знайшли кілька срібних монет, розкиданих у ґрунті, а згодом розширили зону розкопок і виявили набагато більшу колекцію, пише Arkeonews.

Загалом команда вилучила 208 срібних монет вагою понад два кілограми. Деякі з них зберігалися всередині невеликого керамічного посуду, а інші були розкидані внаслідок багатовікової сільськогосподарської діяльності. Попри свій вік, монети були знайдені на глибині всього 30–40 сантиметрів під землею.

Археологічні розкопки виявили залишки сільської вілли Фото: E.ON Hungária Group

Колекція складається зі срібних тетрадрахм типу "Велем", що датуються кінцем II або початком I століття до н. е. Тетрадрахма — це давньогрецька срібна монета номіналом у чотири драхми. Дослідники вважають, що монети були викарбувані в районі Велем–Сентвід, приблизно за 15 кілометрів на захід від місця розкопок.

Ця ж територія використовувалася кілька століть потому, у римський період. Археологічні розкопки виявили залишки сільської вілли, що колись займала цю ділянку.

Хоча пізніші будівництва та людська діяльність знищили значну частину первісних споруд, дослідникам вдалося частково реконструювати центральну будівлю, площа якої становила приблизно 300 квадратних метрів.

Однією з особливо незвичайних знахідок став фрагмент римської цегли з відбитком собачої лапи. Цей слід, ймовірно, залишився, коли тварина наступила на глину до її випалу.

Дослідники припустили, що цегла, ймовірно, використовувалася в частині вілли, пов'язаній із системою підлогового опалення.

Однією з особливо незвичайних знахідок став фрагмент римської цегли з відбитком собачої лапи Фото: E.ON Hungária Group

Під час розкопок було виявлено набагато більше, ніж лише кельтський скарб і римську віллу. Загалом експерти задокументували приблизно 400 археологічних об'єктів та тисячі артефактів.

Деякі з найдавніших предметів датуються 5-м тисячоліттям до н. е. Серед них невелика полірована кам'яна сокира — інструмент, який доісторичні спільноти використовували для обробки дерева та інших матеріалів. Її вік становить приблизно 7 000 років.

Знахідки з ранньої залізної доби надали додаткові свідчення про спільноти, які колись мешкали в цьому регіоні. Археологи виявили скляну намистину, прикрашену візерунком "павичеве око", а також керамічні посудини, розміщені всередині могил. Деякі з цих посудин, ймовірно, містили їжу та напої, призначені як жертвоприношення померлим.

Археологи виявили скляну намистину, прикрашену візерунком "павичеве око" Фото: E.ON Hungária Group

Сучасне місто Сомбатхей у римський період було відоме як Саварія і стало важливим поселенням у цьому регіоні. Однак останні археологічні знахідки свідчать, що людська діяльність у цій місцевості почалася за тисячі років до римського панування.

Поєднання доісторичних знарядь, похоронних предметів епохи заліза, кельтських монет та римських будівельних матеріалів є свідченням того, як один і той самий ландшафт використовувався різними спільнотами упродовж багатьох століть. Навіть така дрібна знахідка, як відбиток лапи на цеглі, допомагає дослідникам зрозуміти аспекти життя, про які в письмових історичних джерелах згадується вкрай рідко.

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