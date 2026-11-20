В ходе строительных работ на западе Венгрии был обнаружен древний клад, содержавший более 200 серебряных кельтских монет. По словам венгерских археологов, подобной находки в стране не было с конца 1960-х годов.

Сокровище нашли в городе Сомбатгели, где строители готовили площадку для нового электрообъекта. Сначала археологи обнаружили несколько серебряных монет, разбросанных в почве, а затем расширили зону раскопок и обнаружили гораздо более обширную коллекцию, пишет Arkeonews.

В общей сложности команда изъяла 208 серебряных монет весом более двух килограммов. Некоторые из них хранились внутри небольшой керамической посуды, а другие были разбросаны в результате многовековой сельскохозяйственной деятельности. Несмотря на свой возраст, монеты были найдены на глубине всего 30–40 сантиметров под землей.

В ходе археологических раскопок были обнаружены остатки загородной виллы Фото: E.ON Hungária Group

Коллекция состоит из серебряных тетрадрахм типа "Велем", датируемых концом II или началом I века до н. э. Тетрадрахма — это древнегреческая серебряная монета номиналом в четыре драхмы. Исследователи полагают, что монеты были отчеканены в районе Велем–Сентвид, примерно в 15 километрах к западу от места раскопок.

Эта же территория использовалась несколько веков спустя, в римский период. В ходе археологических раскопок были обнаружены остатки загородной виллы, которая когда-то занимала этот участок.

Хотя последующее строительство и деятельность человека уничтожили значительную часть первоначальных сооружений, исследователям удалось частично реконструировать центральное здание, площадь которого составляла примерно 300 квадратных метров.

Одной из особенно необычных находок стал фрагмент римского кирпича с отпечатком собачьей лапы. Этот след, вероятно, остался, когда животное наступило на глину до её обжига.

Исследователи предположили, что кирпич, вероятно, использовался в той части виллы, которая была связана с системой напольного отопления.

Одной из особенно необычных находок стал фрагмент римского кирпича с отпечатком собачьей лапы Фото: E.ON Hungária Group

В ходе раскопок было обнаружено гораздо больше, чем просто кельтский клад и римская вилла. Всего эксперты задокументировали около 400 археологических объектов и тысячи артефактов.

Некоторые из самых древних предметов датируются 5-м тысячелетием до н. э. Среди них — небольшой полированный каменный топор, инструмент, который доисторические общины использовали для обработки дерева и других материалов. Её возраст составляет примерно 7 000 лет.

Находки раннего железного века дали дополнительные свидетельства о сообществах, когда-то проживавших в этом регионе. Археологи обнаружили стеклянную бусину, украшенную узором "глаз павлина", а также керамические сосуды, находившиеся внутри могил. Некоторые из этих сосудов, вероятно, содержали пищу и напитки, предназначенные в качестве подношений умершим.

Археологи обнаружили стеклянную бусину, украшенную узором "глаз павлина" Фото: E.ON Hungária Group

Современный город Сомбатхей в римский период был известен как Савария и стал важным населённым пунктом в этом регионе. Однако последние археологические находки свидетельствуют о том, что человеческая деятельность в этой местности началась за тысячи лет до римского господства.

Сочетание доисторических орудий труда, погребальных предметов эпохи железа, кельтских монет и римских строительных материалов свидетельствует о том, как один и тот же ландшафт использовался различными сообществами на протяжении многих веков. Даже такая мелкая находка, как отпечаток лапы на кирпиче, помогает исследователям понять аспекты жизни, о которых в письменных исторических источниках упоминается крайне редко.

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