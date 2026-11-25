Римский храм в юго-западной Турции, возраст которого составляет почти 2 000 лет, обрёл свой первоначальный облик после масштабной реставрации. Археологи вернули сотни древних каменных блоков на их первоначальные места, благодаря чему один из наиболее хорошо сохранившихся религиозных памятников Анатолии вновь приблизился к своему прежнему величию.

Реставрация храма Зевса Лепсиноса в руинах Евромоса, которую возглавлял профессор Абузер Кизил, предполагала изучение примерно 900 архитектурных блоков. По имеющимся данным, около 70 % из них были возвращены на свои первоначальные места, что позволило воссоздать древний облик сооружения, пишет Arkeonews.

Считается, что храм Зевса Лепсиноса был построен во времена правления императора Адриана, между 117 и 138 годами н. э. Он отличался впечатляющим коринфским стилем: шесть колонн спереди и по одиннадцать с каждой стороны.

В отличие от многих древних святилищ, от которых сохранились лишь фундаменты или разбросанные обломки, этот храм сохранил значительную часть своих оригинальных колонн.

Проект реставрации начался в 2015 году с составления подробной архитектурной документации. Специалисты измерили, пронумеровали и каталогизировали сохранившиеся камни, чтобы установить их первоначальное расположение. Они также укрепили фундамент и стабилизировали колонны. Элементы, которые были слишком повреждены для повторного использования, заменили специально подготовленным мрамором из местных карьеров.

Цель заключалась в том, чтобы сохранить существующий памятник, а не возвести современную реконструкцию. Вернув оригинальные архитектурные блоки на свои места, исследователи восстановили значительную часть храма, сохранив его исторический облик.

Специалисты измерили, пронумеровали и каталогизировали сохранившиеся камни, чтобы установить их первоначальное расположение Фото: Wikimedia Commons

Эта памятка также дает представление о том, как финансировалось строительство религиозных сооружений в римском мире. На нескольких колоннах имеются греческие надписи, в которых указаны имена людей, внесших пожертвования на их строительство.

Это свидетельствует о том, что местные благотворители помогали финансировать отдельные части святилища. Их пожертвования были зафиксированы непосредственно на здании, что позволило сохранить имена людей, поддерживавших религиозную жизнь общины.

Еще одной необычной особенностью является высеченный двуголовый топор, известный как лабрис, окруженный изображениями человеческих ушей. Исследователи рассматривали гипотезу о том, символизировал ли этот знак веру в то, что Зевс Лепсинос прислушивался к молитвам и мольбам верующих. Хотя это толкование до сих пор остается предметом дискуссий, резьба дает представление о религиозных верованиях, связанных со святилищем.

В ходе археологических раскопок также были обнаружены следы более ранних сакральных сооружений под сохранившимся римским зданием. Это свидетельствует о том, что это место имело религиозное значение задолго до строительства храма.

Евромос располагался в Карии — регионе, где местные традиции переплетались с греческими, персидскими, а впоследствии и римскими влияниями. Город занимал важное положение между прибрежными поселениями и внутренними территориями. В окрестностях по своему значению оно уступало лишь соседней Миласе.

В ходе археологических раскопок также были обнаружены следы более ранних сакральных сооружений под сохранившимся римским зданием Фото: Wikimedia Commons

В IV веке до н. э. Карией правила династия Гекатомнидов в составе Персидской империи. Одним из самых известных ее правителей был Мавсол, который инициировал масштабные строительные проекты и политические реформы. Его монументальная гробница в Галикарнасе, известная как Мавзолей, впоследствии стала одним из Семи чудес древнего мира.

К тому времени Евромос уже был устоявшимся поселением. В более древних источниках его упоминали как Гиромос или Киромос, прежде чем город принял греческое название Евромос. Когда-то в городе были театр, агора, оборонительные стены и другие общественные сооружения. Однако храм Зевса Лепсиноса остается самым впечатляющим из сохранившихся сооружений.

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