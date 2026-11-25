Римський храм у південно-західній Туреччині, віком майже 2 000 років, відновив свій первісний вигляд після масштабної реставрації. Археологи повернули сотні стародавніх кам'яних блоків на їхні початкові місця, завдяки чому одна з найкраще збережених релігійних пам'яток Анатолії знову наблизилася до своєї колишньої величі.

Реставрація храму Зевса Лепсиноса у руїнах Евромоса, яку очолював професор Абузер Кізіл, передбачала вивчення приблизно 900 архітектурних блоків. За повідомленнями, близько 70 % з них було повернуто на свої первісні місця, що дозволило відтворити стародавній вигляд споруди, пише Arkeonews.

Вважається, що храм Зевса Лепсиноса збудували за часів правління імператора Адріана, між 117 і 138 роками н. е. Він вирізнявся вражаючим коринфським стилем: шість колон спереду та по одинадцять з кожного боку.

На відміну від багатьох стародавніх святилищ, від яких збереглися лише фундаменти або розкидані уламки, цей храм зберіг значну частину своїх оригінальних колон.

Проєкт реставрації розпочався у 2015 році з детальної архітектурної документації. Фахівці виміряли, пронумерували та каталогізували збережені камені, щоб встановити їхнє первісне розташування. Вони також зміцнили фундамент і стабілізували колони. Елементи, які були надто пошкоджені для повторного використання, замінили спеціально підготовленим мармуром із місцевих кар'єрів.

Метою було зберегти існуючий пам'ятник, а не звести сучасну реконструкцію. Повернувши оригінальні архітектурні блоки на свої місця, дослідники відновили значну частину храму, зберігши його історичний характер.

Фахівці виміряли, пронумерували та каталогізували збережені камені, щоб встановити їхнє первісне розташування Фото: Wikimedia Commons

Пам’ятка також дає уявлення про те, як фінансувалися релігійні споруди в римському світі. На кількох колонах є грецькі написи, в яких вказані імена людей, що зробили внески на їхнє будівництво.

Це свідчить про те, що місцеві благодійники допомагали фінансувати окремі частини святилища. Їхні пожертви були зафіксовані безпосередньо на будівлі, що дозволило зберегти імена людей, які підтримували релігійне життя громади.

Ще однією незвичайною особливістю є викарбувана двоголова сокира, відома як лабрис, оточена зображеннями людських вух. Дослідники розглядали гіпотезу, чи символізував цей знак віру в те, що Зевс Лепсинос прислухався до молитов і благань віруючих. Хоча це тлумачення досі залишається предметом дискусій, різьблення дає уявлення про релігійні вірування, пов'язані зі святилищем.

Археологічні розкопки також виявили сліди більш ранніх сакральних споруд під збереженою римською будівлею. Це свідчить про те, що це місце мало релігійне значення задовго до будівництва храму.

Евромос розташовувався в Карії — регіоні, де місцеві традиції перепліталися з грецькими, перськими, а згодом і римськими впливами. Місто займало важливе положення між прибережними поселеннями та внутрішніми територіями. У навколишній місцевості за своїм значенням воно поступалося лише сусідній Міласі.

Археологічні розкопки також виявили сліди більш ранніх сакральних споруд під збереженою римською будівлею Фото: Wikimedia Commons

У IV столітті до н. е. Карією правила династія Гекатомнідів у складі Перської імперії. Одним із найвідоміших її правителів був Мавсол, який започаткував масштабні будівельні проєкти та політичні реформи. Його монументальна гробниця в Галікарнасі, відома як Мавзолей, згодом стала одним із Семи чудес стародавнього світу.

На той час Евромос уже був усталеним поселенням. У давніших джерелах його згадували як Гіромос або Кіромос, перш ніж місто прийняло грецьку назву Евромос. Колись у місті був театр, агора, оборонні стіни та інші громадські споруди. Однак храм Зевса Лепсиноса залишається найвражаючою з збережених споруд.

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