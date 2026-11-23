Вчені, які досліджують загадкове утворення у формі човна на сході Туреччини, оприлюднили перші результати радіовуглецевого датування зразків деревени, зібраних на місці знахідки. Аналізи показали, що вік знахідок може становити близько 4 300 років.

Формація Дурупінар, розташована в провінції Агри поблизу села Узенгілі, вже десятиліттями привертає увагу своєю незвичайною формою. Дехто вважає, що це можуть бути залишки біблійного Ноєвого ковчегу, пише Arkeonews.

У останньому дослідженні взяли участь близько 20 науковців із п'яти країн. У своїй роботі вони поєднали геологічні, геофізичні та археологічні методи для вивчення формації та матеріалів, зібраних поблизу.

Польові роботи тривали з 28 червня по 30 вересня 2026 року. Дослідники зібрали зразки, які описали як деревину та карбонізований матеріал, і надіслали їх для аналізу до лабораторій у США, Швейцарії та Туреччині.

Вчені надіслали зразки деревини для аналізу до лабораторій у США, Швейцарії та Туреччині

22 листопада професор Ценкер Атілла з Університету Сівас-Джумхурієт підтвердив, що команда отримала перші результати з лабораторії у США. Згідно з аналізом, вік зразків датується періодом між 2400 і 2200 роками до н. е., що відносить їх до третього тисячоліття до н. е.

Ендрю Джонс, заступник керівника дослідницької групи, також повідомив, що вік двох зразків деревини, за оцінками, становить приблизно 4 300 років. Він зазначив, що ці дати відповідають деяким запропонованим хронологічним рамкам біблійного потопу. Однак він наголосив, що самі лише ці результати не можуть довести, що ця формація є Ноєвим ковчегом.

Радіовуглецеве датування — це метод, який використовується для оцінки віку органічних матеріалів шляхом вимірювання кількості вуглецю-14, що залишився в них. Він може допомогти визначити, коли шматок деревини перестав обмінюватися вуглецем із навколишнім середовищем, але не може пояснити, як люди використовували цю деревину або як вона опинилася в конкретному місці.

Це розрізнення є важливим для дослідження в Дурупінарі. Навіть якщо вік зразків підтвердиться, це не означатиме автоматично, що вони походять від стародавнього корабля. Дослідники також повинні вивчити їхні фізичні характеристики, можливі ознаки обробки людиною та геологічні шари, в яких вони були знайдені.

Раніше геологічні дослідження визначили природні процеси як причину утворення характерної форми, схожої на човен. Нові результати датування не спростовують цей висновок і не доводять, що ця структура містить залишки судна.

Вік двох зразків деревини, за оцінками, становить приблизно 4 300 років

Дослідницька група очікує на незалежні аналізи від лабораторій у Швейцарії та установ, пов'язаних із TÜBİTAK — Радою з наукових і технологічних досліджень Туреччини. Порівняння результатів має допомогти встановити, чи узгоджуються початкові дати.

Потрібні подальші лабораторні дослідження та геологічні докази, перш ніж вчені зможуть визначити, звідки походить цей матеріал і чи має він якийсь зв'язок із діяльністю людини. До того часу формація Дурупінар залишається скоріше інтригуючим геологічним об'єктом, а не доведеним доказом існування Ноєвого ковчега.

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