Учёные, исследующие загадочное образование в форме лодки на востоке Турции, обнародовали первые результаты радиоуглецевого датирования образцов древесины, собранных на месте находки. Анализы показали, что возраст находок может составлять около 4 300 лет.

Формация Дурупинар, расположенная в провинции Агры недалеко от деревни Узенгили, уже на протяжении десятилетий привлекает внимание своей необычной формой. Некоторые считают, что это могут быть остатки библейского Ноева ковчега, пишет Arkeonews.

В последнем исследовании приняли участие около 20 ученых из пяти стран. В своей работе они объединили геологические, геофизические и археологические методы для изучения формации и материалов, собранных в окрестностях.

Полевые работы проводились с 28 июня по 30 сентября 2026 года. Исследователи собрали образцы, которые они описали как древесину и карбонизированный материал, и отправили их на анализ в лаборатории в США, Швейцарии и Турции.

Ученые отправили образцы древесины для анализа в лаборатории в США, Швейцарии и Турции

22 ноября профессор Атилла Ценкер из Университета Сивас-Джумхуриет подтвердил, что команда получила первые результаты из лаборатории в США. Согласно анализу, возраст образцов датируется периодом между 2400 и 2200 годами до н. э., что относит их к третьему тысячелетию до н. э.

Эндрю Джонс, заместитель руководителя исследовательской группы, также сообщил, что возраст двух образцов древесины, по оценкам, составляет примерно 4 300 лет. Он отметил, что эти даты соответствуют некоторым предложенным хронологическим рамкам библейского потопа. Однако он подчеркнул, что одни только эти результаты не могут доказать, что эта формация является Ноевым ковчегом.

Радиоуглеродное датирование — это метод, используемый для оценки возраста органических материалов путем измерения количества углерода-14, сохранившегося в них. Он может помочь определить, когда кусок древесины перестал обмениваться углеродом с окружающей средой, но не может объяснить, как люди использовали эту древесину или как она оказалась в конкретном месте.

Это различие имеет важное значение для исследования в Дурупинаре. Даже если возраст образцов подтвердится, это не будет автоматически означать, что они происходят от древнего корабля. Исследователи также должны изучить их физические характеристики, возможные признаки обработки человеком и геологические слои, в которых они были найдены.

Ранее в ходе геологических исследований было установлено, что причиной образования характерной формы, напоминающей лодку, стали природные процессы. Новые результаты датировки не опровергают этот вывод и не доказывают, что данная структура содержит остатки судна.

Возраст двух образцов древесины, по оценкам, составляет примерно 4 300 лет

Исследовательская группа ожидает получения результатов независимых анализов из лабораторий в Швейцарии и учреждений, связанных с TÜBİTAK — Советом по научным и технологическим исследованиям Турции. Сравнение результатов должно помочь установить, совпадают ли исходные даты.

Требуются дальнейшие лабораторные исследования и геологические доказательства, прежде чем учёные смогут определить, откуда происходит этот материал и имеет ли он какую-либо связь с деятельностью человека. До тех пор формация Дурупинар остаётся скорее интригующим геологическим объектом, а не неопровержимым доказательством существования Ноева ковчега.

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