Під час будівництва дороги поблизу Псахни, Греція, було знайдено величезну стародавню гробницю, віком понад 3 200 років. Археологи виявили мікенський похоронний пам'ятник, який входить до 20 найбільших відомих гробниць такого типу в Греції.

За даними CNN Greece та e-sterea, цей пам'ятник є 126-ю мікенською гробницею типу "толос", виявленою в країні. У перших повідомленнях її називали королівською гробницею, але археологи ще не встановили, хто там похований, і не знайшли зв'язку з правлячою династією, пише Arkeonews.

Проте вже самі розміри гробниці роблять цю знахідку важливою для дослідження соціальної структури Евбеї в пізній бронзовій добі та зв'язків острова з материковою Грецією.

Мікенська цивілізація процвітала приблизно з 1600 до 1100 року до н. е. Її головні центри мали укріплені поселення, палаци та організовані системи управління, а торгівля й подорожі пов'язували їх з іншими частинами Середземномор'я. Монументальні гробниці були одним із способів, за допомогою якого впливові родини демонстрували свій статус.

Гробниці типу "толос" будувалися навколо круглої похоронної камери, зазвичай із дахом у формі вулика. Спорудження такої пам'ятки вимагало великих обсягів каменю та кваліфікованих будівельників. Розміри пам'ятки в Псахні свідчать про те, що місцева громада мала доступ до значних ресурсів і що в цій частині Евбеї проживали впливові люди.

Гробниці типу "толос" будувалися навколо круглої похоронної камери Фото: e-sterea.gr

Типова мікенська гробниця-толос складалася з трьох основних частин: довгого проходу, який називався "дромос", великого входу, відомого як "стоміон", та самої круглої камери. Будівельники формували дах за допомогою техніки консольного виступу. Кожен шар каменю виступав трохи далі всередину, ніж шар нижче, поступово утворюючи куполоподібну стелю без справжньої арки. Потім споруду часто засипали землею та камінням, утворюючи курган.

Двома відомими прикладами такої архітектури є Скарбниця Атрея та Гробниця Клітемнестри в Мікенах. Деякі гробниці використовувалися кількома поколіннями однієї родини або соціальної групи. Ця практика пов'язувала місця поховання з родинною історією, успадкованим статусом та владою. Наразі невідомо, чи гробниця в Псахні слугувала для поховання однієї особи, чи використовувалася упродовж тривалого періоду.

Евбея — другий за величиною острів Греції, що розташований неподалік від материка, між Кікладами та північною частиною Егейського моря. Його розташування сприяло морським подорожам, торгівлі та контактам між громадами.

Археологічні розкопки в околицях Халкіди, Маніки та району Псахна–Кастелла вже виявили свідчення доісторичного поселення. Нещодавно знайдена гробниця є важливим пам'ятником, що доповнює археологічну історію центральної Евбеї.

Одним з найвідоміших толосів є Скарбниця Атрея у Мікенах Фото: Wikimedia Commons

Порівняння її конструкції та предметів, знайдених усередині, з іншими мікенськими гробницями може допомогти дослідникам зрозуміти, як громади острова були пов'язані з головними центрами материка. Це також може показати, чи розвивали місцеві еліти власні центри влади, беручи участь у ширших егейських мережах.

Ця знахідка також порушила практичне питання: як можна захистити гробницю під час будівництва об’їзної дороги Халкіда–Псахна? Під час візиту на місце розкопок 23 листопада депутат від Евбеї Танасіс Земпіліс обговорив можливість будівництва мосту над археологічним пам'ятником. Це дозволило б зберегти пам'ятку на місці її знахідки, а дорогу прокласти над нею або навколо неї.

Серед інших пропозицій — фінансування подальших розкопок, консерваційних робіт та, зрештою, відкриття пам'ятки для відвідувачів. Точні розміри гробниці, її вміст та стан ще не були повністю задокументовані у публічних звітах. Потрібні додаткові дослідження, щоб встановити, кого там поховали та яке місце пам'ятка займала в мікенському суспільстві острова.

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