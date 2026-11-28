Новое исследование показывает, что земные ледники тают с пугающей скоростью, и особенно тревожно то, что одним лишь климатическим кризисом это объяснить нельзя.

В последние несколько десятилетий ученые то и дело предупреждают о том, что климатический кризис, нависший над планетой, необратимо приведет к катастрофе. Одним из сценариев также является утрата земных ледников, что неминуемо приведет к повышению глобального уровня моря — под угрозой окажутся жители прибрежных регионов, пишет SciTechDaily.

В новом исследовании ученые обнаружили, что за последние несколько десятилетий скорость исчезновения ледников пугающе увеличилась. Еще более тревожным оказалось то, что такое ускорение исчезновения ледников не может объясниться одним лишь климатом.

В период с 2000 по 2020 год количество озер, непосредственно соприкасающихся с ледниками, по всему миру увеличилось примерно на 35%. Их рост сказывается на состоянии оставшегося льда: вода в озерах может подтачивать ледники снизу, а отколовшиеся куски льда — падать в воду. До недавнего времени ученым было трудно определить, какой вклад эти процессы вносят в сокращение земных ледников.

По словам соавтора исследования Тобиаса Больха из Института геодезии Грацкого технического университета, они с коллегами использовали искусственный интеллект для картирования ледниковых озер на основе спутниковых снимков, сделанных в 2000 и 2020 годах. Ученые вручную проверили полученные результаты, отделив озера, граничащие с ледниками, от тех, что уже обособились — выводы оказались неутешительными.

За два десятилетия ледники, заканчивающиеся в озерах, теряли в среднем 66 сантиметров в год в эквиваленте слоя воды. Для сравнения: ледники, заканчивающиеся на суше, теряли 40 сантиметров, а те, что заканчивались в море — 36 сантиметров.

По словам Больха, результаты их с коллегами работы отчетливо указывают на то, что контакт с озером дополнительно ускоряет потерю льда. Хотя климат и рельеф местности являются наиболее значимыми факторами, влияющими на уменьшение массы ледников, наличие озер существенно усугубляет этот процесс.

Данные также указывают на то, что количество озер, соприкасающихся с ледниками, увеличилось более чем на 3500 — особенно заметный рост наблюдался на Аляске и в южной части Анд. Их общая площадь увеличилась примерно на 600 квадратных километров, а их объем воды увеличился на 66 кубических километров — для сравнения, этого хватило бы, чтобы полностью затопить Вену, покрыв ее слоем воды толщиной примерно 160 метров.

Другие новости науки