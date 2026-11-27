Годами ученые пытаются разгадать тайну того, куда подевался целый миллиард лет, который загадочно «выпал» из летописи Земли. У нас наконец-то есть ответ.

История Земли насчитывает миллиарды лет и все это время наша планета ведет довольно подробную летопись своей истории, записывая ее в горных породах. Однако в некоторых местах из этой оетописи "выпал" целый миллиард лет. Эта загадка получила название "Великий несогласный контакт" и озадачивает геологов уже более стал лет. Впрочем, теперь, в новом исследовании, ученые считают, что им наконец-то удалось найти объяснение, пишет Science Alert.

По словам специалиста по изучению окружающей среды из Университета Вуллонгонга Сантоша Дхунгана, по сути, все это напоминает книгу, из середины которой вырвали огромный кусок. "Великий несогласный контакт" — это именно такой пробел в истории Земли: повествование перескакивает с ранних глав сразу на гораздо более поздние события. В новом исследовании ученые обнаружили, что эти страницы исчезли вовсе не случайно.

Не секрет, что историю нашей планеты можно прочитать, изучая ее недра: новые слои горных пород откладываются поверх уже существующих, поэтому более глубокие слои, как правило, древнее тех, что лежат выше. Проще говоря, если знать, на что обращать внимание, по этим слоям можно восстановить почти всю историю планеты.

Благодаря этому способу ученые могут отслеживать, когда появлялись и вымирали различные формы жизни; когда та или иная местность была пустыней или оказывалась глубоко под водой; каким был климат планеты в прошлом. В этой летописи встречаются даже следы катастрофических событий — например, извержений вулканов или падений астероидов.

Впрочем, порой наиболее любопытным является то, что остается за пределами летописи Земли. Отметим, что на эти "пропавшие страницы" впервые обратили внимание еще в 1870-х годах, когда геологи, исследовавшие Гранд-Каньон в США, заметили, что некоторые крупные участки не вписываются в ожидаемую последовательность слоев. Оказалось, что обширные пласты горных пород возрастом в несколько сотен миллионов лет лежат непосредственно на слоях, которым около 2 миллиардов лет. Это означает, что из летописи исчез примерно 1,2 миллиарда лет истории.

Еще более любопытным оказалось то, что в некоторых частях каньона эти "пропавшие" слои все же сохранились — и это делает их отсутствие в других местах еще более заметным. Ранее считалось, что причиной такого загадочного исчезновения могла стать эрозия, однако механизм этого процесса оставался неясным.

В новом исследовании геологи из Университета Вуллонгонга проверили основные теории, используя суперкомпьютеры и модель, которая помогала объяснить загадочные пробелы в истории Земли. Оказалось, что разгадка кроется глубоко внутри планеты.

В ходе исследования ученые смоделировали конвекционные процессы в мантии, протекавшие на протяжении геологических эпох, и проследили их влияние на континенты. Результаты показали, что в неопротерозойскую эру движения в мантии привели к поднятию ряда континентов. Впоследствии, вследствие мантийной конвекции, эти континенты начали опускаться. Авторы исследования утверждают, что именно такое движение и объясняет возникновение "Великого несогласия".

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