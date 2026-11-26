В Атлантическом океане на огромных глубинах обнаружена жизнь возрастом 1000 лет. Кроме того, ученые заметили на морском дне кальмары, осьминоги и другие необычные существа.

На дне Атлантического океана до сих пор процветает жизнь, "заставшая" крестовые походы, монгольские завоевания и эпидемию чумы — такое неожиданное открытие сделали ученые в недавнем исследовании. В ходе недавней экспедиции ученые исследовали этот отдаленный уголок океанских глубин и задокументировали уникальное разнообразие причудливых живых организмов, пишет IFLScience.

Открытие было сделано во время 35-дневной экспедиции Института океана Шмидта — ученые сосредоточили свое внимание на участке Срединно-Атлантического хребта, известном как разлом Романш. Отмечается, что этого своего рода перекресток на океанском дне, где сталкиваются глубинные воды Северной Атлантики и придонные воды Антарктики. В долинах и на крутых склонах этого региона создаются уникальные условия, способствующие процветанию богатого животного мира.

Среди наиболее примечательных находок — разнообразные кальмары и осьминоги, обнаруженные в четырех различных зонах на глубинах от 600 до 4000 метров. Однако одним из наиболее удивительных обитателей этой экосистемы являются холодноводные кораллы, существующие столетиями. Учитывая их размеры и тот факт, что они растут всего на несколько миллиметров в год, ученые предполагают, что возраст некоторых из них достигает 1000 лет.

По словам соавтора исследования, профессора Университета Сан-Паулу, доктора Пауло Сумида, во время глубоководной экспедиции им с коллегами удалось обнаружить на морском дне губки, живущие на невероятных глубинах, а также менее известных крошечных существ, прячущихся в донном иле или свисающих с ветвей кораллов. Каждое животное в этих экосистемах играет жизненно важную роль, которую ученым еще предстоит понять.

Были обнаружены и следы еще более древней жизни. С помощью роботизированного подводного аппарата SuBastian исследователи получили изображения затонувшего атолла, состоящего из окаменелых кораллов. Его высота составляет 300 метров — для сравнения, это соизмеримо с высотой Эйфелевой башни.

Еще одной неожиданной находкой стали "сады" из губок на глубине 4300 метров. На таких глубинах в океане крайне мало пищи и питательных веществ, необходимых для поддержания жизни, поэтому ранее считалось, что кораллы здесь существовать не могут.

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