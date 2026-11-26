В Атлантичному океані на величезних глибинах виявлено живих істот віком 1000 років. Крім того, вчені помітили на морському дні кальмарів, восьминогів та інших незвичайних істот.

На дні Атлантичного океану досі процвітає життя, яке "пережило" хрестові походи, монгольські завоювання та епідемію чуми — таке несподіване відкриття зробили вчені в недавньому дослідженні. Під час нещодавньої експедиції вчені дослідили цей віддалений куточок океанських глибин і задокументували унікальне різноманіття химерних живих організмів, пише IFLScience.

Це відкриття було зроблено під час 35-денної експедиції Інституту океану Шмідта — вчені зосередили свою увагу на ділянці Серединно-Атлантичного хребта, відомій як розлом Романш. Зазначається, що це своєрідний перехресток на дні океану, де стикаються глибинні води Північної Атлантики та придонні води Антарктики. У долинах і на крутих схилах цього регіону створюються унікальні умови, що сприяють процвітанню багатого тваринного світу.

Серед найцікавіших знахідок — різноманітні кальмари та восьминоги, виявлені у чотирьох різних зонах на глибинах від 600 до 4000 метрів. Однак одними з найдивовижніших мешканців цієї екосистеми є холодноводні корали, що існують століттями. З огляду на їхні розміри та той факт, що вони ростуть лише на кілька міліметрів на рік, вчені припускають, що вік деяких із них сягає 1000 років.

За словами співавтора дослідження, професора Університету Сан-Паулу, доктора Пауло Суміда, під час глибоководної експедиції йому та його колегам вдалося виявити на морському дні губки, що мешкають на неймовірних глибинах, а також менш відомі крихітні істоти, які ховаються в донному мулі або звисають з гілок коралів. Кожна тварина в цих екосистемах відіграє життєво важливу роль, яку вченим ще належить з’ясувати.

Були виявлені й сліди ще давнішого життя. За допомогою роботизованого підводного апарата SuBastian дослідники отримали зображення затонулого атола, що складається з скам’янілих коралів. Його висота становить 300 метрів — для порівняння, це приблизно дорівнює висоті Ейфелевої вежі.

Ще однією несподіваною знахідкою стали "сади" з губок на глибині 4300 метрів. На таких глибинах в океані вкрай мало їжі та поживних речовин, необхідних для підтримання життя, тому раніше вважалося, що корали тут існувати не можуть.

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