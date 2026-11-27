Роками вчені намагаються розгадати таємницю того, куди подівся цілий мільярд років, який загадково "випав" із літопису Землі. У нас нарешті є відповідь.

Історія Землі налічує мільярди років, і весь цей час наша планета веде досить докладний літопис своєї історії, записуючи її в гірських породах. Однак у деяких місцях із цього літопису "випав" цілий мільярд років. Ця загадка отримала назву "Великий незгоден контакт" і спантеличує геологів уже понад сто років. Втім, тепер, у новому дослідженні, вчені вважають, що їм нарешті вдалося знайти пояснення, пише Science Alert.

За словами фахівця з вивчення навколишнього середовища з Університету Вуллонгонга Сантоша Дхунгана, по суті, все це нагадує книгу, з середини якої вирвали величезний шматок. "Великий розрив у часі" — це саме така прогалина в історії Землі: розповідь перескакує з ранніх розділів одразу до набагато пізніших подій. У новому дослідженні вчені виявили, що ці сторінки зникли зовсім не випадково.

Не секрет, що історію нашої планети можна прочитати, досліджуючи її надра: нові шари гірських порід відкладаються поверх уже існуючих, тому глибші шари, як правило, давніші за ті, що лежать вище. Простіше кажучи, якщо знати, на що звертати увагу, за цими шарами можна відтворити майже всю історію планети.

Завдяки цьому методу вчені можуть відстежувати, коли з’являлися та вимирали різні форми життя; коли та чи інша місцевість була пустелею або опинялася глибоко під водою; яким був клімат планети в минулому. У цій хроніці трапляються навіть сліди катастрофічних подій — наприклад, вивержень вулканів або падінь астероїдів.

Втім, іноді найцікавішим є те, що залишається поза межами літопису Землі. Зазначимо, що на ці "втрачені сторінки" вперше звернули увагу ще в 1870-х роках, коли геологи, які досліджували Гранд-Каньйон у США, помітили, що деякі великі ділянки не вписуються в очікувану послідовність шарів. Виявилося, що великі пласти гірських порід віком у кілька сотень мільйонів років лежать безпосередньо на шарах, яким близько 2 мільярдів років. Це означає, що з літопису зникло приблизно 1,2 мільярда років історії.

Ще цікавішим виявилося те, що в деяких частинах каньйону ці "зниклі" шари все ж збереглися — і це робить їхню відсутність в інших місцях ще більш помітною. Раніше вважалося, що причиною такого загадкового зникнення могла стати ерозія, однак механізм цього процесу залишався незрозумілим.

У новому дослідженні геологи з Університету Вуллонгонга перевірили основні теорії, використовуючи суперкомп’ютери та модель, яка допомагала пояснити загадкові прогалини в історії Землі. Виявилося, що розгадка криється глибоко всередині планети.

У ході дослідження вчені змоделювали конвекційні процеси в мантії, що відбувалися протягом геологічних епох, і простежили їхній вплив на континенти. Результати показали, що в неопротерозойську еру рухи в мантії призвели до підняття низки континентів. Згодом, внаслідок мантійної конвекції, ці континенти почали опускатися. Автори дослідження стверджують, що саме такий рух і пояснює виникнення "Великої розбіжності".

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