Дослідники щойно виявили, що використання ультрафіолетового ліхтарика може допомогти у пошуках та захисті боязких тварин, які перебувають на межі зникнення.

У ході нового дослідження вчені вирушили до мексиканського лісу з ультрафіолетовим ліхтариком і зробили несподіване відкриття: серед листя ховалося тихе, сором’язливе і одиночне ссавце — мексиканський волохатий деревний дикобраз, пише IFLScience.

Це відкриття було зроблено в місті Четумаль, де діє програма з підтримки, вивчення та порятунку мексиканських волохатих деревних дикобразів (Coendou mexicanus). У рамках цієї роботи один із авторів дослідження, Джонатан Перес-Флорес, вирішив посвітити ультрафіолетовим ліхтариком на тварин, що перебувають під опікою.

Протягом трьох місяців вчені обстежили 20 дорослих особин, які перебували під їхньою опікою. Результати несподівано показали, що всі без винятку дикобрази раптово почали світитися. Це явище називається фотолюмінесценцією і виникає, коли шкіра та голки дикобразів поглинають короткохвильове випромінювання, а потім випромінюють світло з більшою довжиною хвилі.

Зазначимо, що подібний біологічний феномен спостерігається у найрізноманітніших істот: від тупиків і вомбатів до казуарів. Оскільки ця властивість характерна для видів, активних вночі або в умовах слабкого освітлення, деякі вчені припускають, що світіння може слугувати способом комунікації в темряві.

Вчені зазначають, що фотолюмінесценція спостерігається у представників обох статей та найрізноманітніших груп тварин, зокрема у однопрохідних та сумчастих. Це може свідчити про те, що здатність до світіння — це давня риса. Втім, точні причини її широкого поширення досі залишаються незрозумілими.

У ході нового дослідження вчені вивчили диких дикобразів, а також музейні експонати. Зокрема, вони перевірили двох дикобразів, які понад 10 років зберігалися в музеї при дослідницькому центрі El Colegio de la Frontera Sur. Результати показали, що їхні голки мають лише слабке світіння — значно менш виражене, ніж у живих особин.

Вчені не знають напевно, але припускають, що це, ймовірно, пояснюється руйнуванням кератину — речовини, з якої складаються голки. Ще одне пояснення може полягати в тому, що з часом молекули, відповідальні за світіння, втрачають свої властивості. Втім, оскільки в розпорядженні вчених було лише два екземпляри, поки що це лише припущення.

Цікаво, що африканські дикобрази також мають здатність до зеленої фотолюмінесценції, тоді як у північноамериканських дикобразів голки на спині не світяться.

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