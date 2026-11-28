Исследователи только что обнаружили, что использование ультрафиолетового фонарика может помочь в поисках и защите пугливых зверьков, находящихся на грани исчезновения.

В ходе нового исследования ученые отправились в мексиканский лес с ультрафиолетовым фонариком и сделали неожиданное открытие: среди листвы пряталось тихое, застенчивое и ведущее одиночный образ жизни млекопитающее — мексиканский волосатый древесный дикобраз, пишет IFLScience.

Открытие было сделано в городе Четумаль, где действует программа по поддержке, изучению и спасению мексиканских волосатых древесных дикобразов (Coendou mexicanus). В рамках этой работы один из авторов исследования, Джонатан Перес-Флорес, решил посветить ультрафиолетовым фонариком на подопечных животных.

В течение трех месяцев ученые проверили 20 взрослых особей, находившихся под их опекой. Результаты неожиданно показали, что все без исключения дикобразы неожиданно начали светиться. Это явление называется фотолюминесценцией и возникает, когда кожа и иглы дикобразов поглощают коротковолновое излучение, а затем испускают свет с большей длиной волны.

Отметим, что подобный биологический феномен встречается у самых разных существ: от тупиков и вомбатов до казуаров. Поскольку это свойство характерно для видов, активных ночью или в условиях низкой освещенности, некоторые ученые предполагают, что свечение может служить способом коммуникации в темноте.

Ученые отмечают, что фотолюминесценция встречается у представителей обоих полов и самых разных групп животных, в том числе у однопроходных и сумчатых. Это может указывать на то, что способность к свечению — древняя черта. Впрочем, точные причины ее широкого распространения до сих пор непонятна.

В ходе нового исследования ученые изучили диких дикобразов, а также музейные экспонаты. В частности, они проверили двух дикобразов, которые более 10 лет хранились в музее при исследовательском центре El Colegio de la Frontera Sur. Результаты показали, что их иглы обладают лишь слабым свечением — значительно менее выраженным, чем у живых особей.

Ученые не знают наверняка, но полагают, что это, вероятно, объясняется разрушением кератина — вещества, из которого состоят иглы. Еще одно объяснение может крыть в том. Что со временем молекулы, отвечающие за свечение, теряют свои свойства. Впрочем, поскольку в распоряжении ученых было всего два экземпляра, пока это лишь предположение.

Любопытно, что африканских дикобразов также обладают способностью к зеленой фотолюминесценции, тогда как у североамериканских дикобразов иглы на спине не светятся.

Другие новости науки