Покритий кратерами сірий вигляд супутника Землі зберігає незворушний спокій, проте глибоко під місячною поверхнею може відбуватися щось дуже цікаве.

Вчені вже давно припускали, що вулканічне минуле Місяця залишило після себе безліч тунелів — порожнин, прокладених потоками розплавленої породи в далекому геологічному минулому. Тепер, у новому дослідженні, завдяки аналізу незначних коливань місячної гравітації, було отримано перші вагомі докази існування чотирьох таких тунелів, пише Science Alert.

За словами дослідників, ширина кожного з цих тунелів може перевищувати кілометр, а вони приховані під 100-метровим шаром місячних порід. Подібні тунелі, особливо ті, що не обвалилися, становлять для науки особливий інтерес. З одного боку, вони слугують своєрідним "вікном" у геологічну історію Місяця; з іншого боку, у майбутньому вони можуть стати безпечним притулком для дослідників, захищаючи людей від радіації та екстремальних перепадів температур.

Зазначимо, що лавові трубки — це природне явище не лише для Місяця, оскільки вони також зустрічаються й на Землі. За словами вчених, такі структури утворюються, коли поверхня потоку лави охолоджується й твердне, створюючи своєрідний "дах", під яким продовжує текти розплавлена порода. Коли виверження припиняється, а залишки лави відходять, на їхньому місці залишається протяжний порожнистий тунель, перекритий склепінням із вулканічної породи.

На Місяці подібні структури, як очікується, можуть бути набагато масштабнішими — це пояснюється іншими умовами формування. Слабша гравітація, інтенсивніші виверження та легкість, з якою розтікалася місячна лава, могли сприяти утворенню підземних порожнин, розміри яких значно перевищують земні аналоги.

Ймовірні лавові трубки, що обвалилися на схилі гори Павоніс — гігантського вулкана на Марсі Фото: ESA

Вчені визнають, що головна складність у вивченні цих тунелів полягає в їхньому виявленні. Справа в тому, що Місяць знаходиться на середній відстані 384 400 кілометрів від Землі, тому розгледіти деталі на його нерівній поверхні — завдання непросте, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти, що ховається в його надрах.

Втім, деякі підказки все ж існують. На поверхні Місяця помітні довгі звивисті канали — так звані "звивисті борозни"; деякі з них можуть бути залишками обвалених лавових трубок. На місячному ландшафті розкидані глибокі провали — своєрідні "світлові люки", що утворилися там, де обвалилися ділянки склепіння лавових трубок.

Ще у 2011–2012 роках два апарати NASA в рамках місії GRAIL з неймовірною точністю склали карту гравітаційного поля Місяця, вимірюючи найдрібніші зміни відстані між собою під час польоту над областями з різною силою тяжіння. Пізніше, у 2017 та 2024 роках, вчені використали ці дані й виявили кілька місць, де могли б знаходитися лавові трубки — їхня передбачувана ширина сягала 9 кілометрів.

У травні 2025 року NASA опублікувало модель гравітаційного поля Місяця з вищою роздільною здатністю та провело повторний аналіз. У результаті вдалося визначити чотирьох найімовірніших кандидатів:

у районі долини Шретера (найбільшої звивистої борозни на Місяці);

біля борозни Майрана;

ще два неподалік від кратера Уолластон.

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