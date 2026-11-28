Изрытый кратерами серый лик спутника Земли хранит невозмутимое спокойствие, однако глубоко под лунной поверхностью может происходить нечто весьма любопытное.

Ученые давно предполагали, что вулканическое прошлое Луны оставило после себя множество туннелей — пустот, проложенных потоками расплавленной породы в далеком геологическом прошлом. Теперь, в новом исследовании, благодаря анализу незначительных колебаний лунной гравитации, были получены первые веские доказательства четырех таких рецептов, пишет Science Alert.

По словам исследователей, ширина каждого из этих туннелей может превышать километр, а скрыты они под 100-метровым слоем лунных пород. Подобные туннели, особенно те, что не обрушились, представляют для науки особый интерес. С одной стороны, что они служат своего рода "окном" в геологическую историю Луны; с другой стороны, в будущем они могут стать безопасным убежищем для исследователей, защищая людей от радиации и экстремальных перепадов температур.

Отметим, что лавовые трубки — естественное явление не только для Луны, поскольку они также встречаются и на Земле. По словам ученых, такие структуры образуются, когда поверхность потока лавы остывает и затвердевает, создавая своего рода "крышу", под которой продолжает течь расплавленная порода. Когда извержение прекращается, а остатки лавы уходят, на их месте остается протяженный полый туннель, перекрытый сводом из вулканической породы.

На Луне подобные структуры, как ожидается, могут быть гораздо масштабнее — это объясняется иными условиями формирования. Более слабая гравитация, более интенсивные извержения и легкость, с которой растекалась лунная лава, могли способствовать образованию подземных пустот, размеры которых значительно превосходят земные аналоги.

Предполагаемые обрушившиеся лавовые трубки на склоне горы Павонис — гигантского вулкана на Марсе Фото: ESA

Ученые признают, что основная сложность в изучении этих туннелей заключается в их обнаружении. Дело в том, что Луна находится на среднем расстоянии 384 400 километров от Земли, поэтому разглядеть детали на ее неровной поверхности — задача непростая, не говоря уже о том, чтобы понять, что скрывается в ее недрах.

Впрочем, некоторые подсказки все же существуют. На поверхности Луны заметны длинные извилистые каналы — так называемые "извилистые борозды"; некоторые из них могут быть остатками обрушившихся лавовых трубок. На лунном ландшафте разбросаны глубокие провалы — своего рода "световые люки", образовавшиеся там, где обрушились участки свода лавовых трубок.

Еще в 2011-2012 годах два аппарата NASA в рамках миссии GRAIL с невероятной точностью составили карту гравитационного поля Луны, измеряя мельчайшие изменения расстояния между собой во время полета над областями с разной силой гравитации. Позже, в 2017 и 2024 годах, ученые использовали эти данные и обнаружили несколько мест, где могли бы находиться лавовые трубки — их предполагаемая ширина достигала 9 километров.

В мае 2025 года NASA опубликовало модель гравитационного поля Луны с более высоким разрешением и провели повторный анализ. В итоге удалось выделить четыре наиболее вероятных кандидата:

в районе долины Шретера (крупнейшей извилистой борозды на Луне);

у борозды Майрана;

еще два неподалеку от кратера Уолластон.

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