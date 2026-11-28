Група впливових християнських лідерів заявляє, що наступного року люди можуть на власні очі зіткнутися з дивними явищами, про які йдеться в матеріалах Пентагону щодо НЛО.

Єпископ Алан ДіДіо, пастор Ларрі Регланд та євангеліст Тоні Меркель взяли участь у таємній зустрічі, що відбулася раніше цього року. У зборах взяли участь релігійні діячі та представники урядових кіл, обізнані з планами США щодо оприлюднення інформації про НЛО, пише Daily Mail.

Християнські лідери поділилися подробицями цієї зустрічі, заявивши, що нинішній поступовий "витік" документів Пентагону — це лише початок масштабної кампанії з оприлюднення даних. Більше того, кульмінація цього процесу очікується вже у 2027 році.

За словами Тоні Меркель, у найближчому майбутньому світові буде відкрито ще більше інформації: людству нададуть більш переконливі докази існування інопланетян, і навіть більше — очікується, що наступного року нас чекає зустріч із цими загадковими об’єктами та істотами.

Зазначимо, що з моменту початку кампанії Пентагону 8 травня громадськості було надано вісім пакетів документів, що стосуються НЛО. За цей час уряд оприлюднив тисячі сторінок матеріалів, пов’язаних зі спостереженнями НЛО, включаючи зображення загадкових об’єктів та відеозаписи дивних сфер та інших літальних апаратів. Однак серед них не виявилося "незаперечного доказу" існування інопланетян.

Серед оприлюднених документів опинився так званий "Десятимісячний звіт", який проливає світло на одну з найдивніших сторінок в історії Пентагону: фінансувані урядом пошуки НЛО, привидів і монстрів на цьому віддаленому скотарському ранчо.

Меркель також заявив, що у 2027 році люди, ймовірно, почнуть стикатися з тією інформацією, яку отримують сьогодні. Більше того, християнські лідери очікують, що ці два процеси йтимуть пліч-о-пліч.

Християнські лідери повідомили, що цією інформацією з ними поділився колишній боєць спецпідрозділу "Зелені берети" армії США Пол Бок. Зустріч відбулася в лютому у відокремленому будинку, орендованому через сервіс Airbnb у горах штату Теннессі.

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