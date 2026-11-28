Группа влиятельных христианских лидеров заявляет, что в следующем году люди могут лицом к лицу столкнуться со странными явлениями, фигурирующими в материалах Пентагона об НЛО.

Епископ Алан ДиДио, пастор Ларри Рэгланд и евангелист Тони Меркель приняли участие в секретной встрече, состоявшейся ранее в этом году. В собрании приняли участие религиозные деятели и представители правительственных кругов, осведомленные о планах США по раскрытию информации об НЛО, пишет Daily Mail.

Христианские лидеры поделились подробностями этой встречи, заявив, что нынешняя постепенная "утечка" документов Пентагона — лишь начало масштабной кампании по раскрытию данных. Более того, кульминация этого процесса ожидается уже в 2027 году.

По словам Тони Меркель, в ближайшем будущем миру будет открыто еще больше информации: человечеству предоставят более убедительные доказательства существования инопланетян и даже более, ожидается, что в следующем году нас ждет встреча с этими загадочными объектами и сущностями.

Отметим, что с момента запуска кампании Пентагона 8 мая общественности было предоставлено восемь пакетов документов, касающихся НЛО. За это время правительство обнародовало тысячи страниц материалов, связанных с наблюдениями НЛО, включая изображения загадочных объектов и видеозаписи странных сфер и других летательных аппаратов. Однако среди них не оказалось "неопровержимого доказательства" реальности инопланетян.

В число обнародованных документов вошел так называемый "Десятимесячный отчет", проливающий свет на одну из самых странных страниц в истории Пентагона: финансируемые правительством поиски НЛО, призраков и монстров на этом отдаленном скотоводческом ранчо.

Меркель также заявил, что в 2027 году люди, вероятно, начнут сталкиваться с той информацией, которую получают сегодня. Более того, христианские лидеры ожидают, что эти два процесса будут идти рука об руку.

Христианские лидеры, что этой информацией с ними поделился боец спецподразделения "Зеленые береты" армии США в отставке, Пол Бок. Встреча состоялась в феврале в уединенном доме, арендованном через сервис Airbnb в горах штата Теннесси.

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