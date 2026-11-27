Вважається, що лише 1,5 % планетних систем схожі на нашу.

До того, як було виявлено інші планети біля віддалених зірок, багато астрономів вважали, що Сонячна система є еталоном для планетних систем у Чумацькому Шляху. Але виявилося, що це не так. Насправді до Сонячної системи схожі лише 1,5% інших планетних систем. Причина, як припускають, пов’язана з найбільшою планетою біля Сонця, тобто Юпітером, пише ScienceFocus.

Наразі вважається, що Сонце утворилося з газопилової хмари приблизно 4,6 мільярда років тому. З речовини, що залишилася після формування зірки, утворився протопланетний диск, який оточував молоде Сонце. У ньому частинки пилу за допомогою гравітації почали об’єднуватися в набагато більші об’єкти шириною в кілька кілометрів — планетезималі. Вони почали стикатися одна з одною, і так почали формуватися планети Сонячної системи.

Одні планети стали повністю кам’янистими (Меркурій, Венера, Земля та Марс), а інші — газовими гігантами (Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун). Юпітер — це найбільша планета Сонячної системи, і він розділяє її на дві частини: в одній знаходяться маленькі планети, в іншій — величезні світи.

За останні 30 років астрономи виявили вже понад 6000 планет, які обертаються навколо інших зірок. І виявилося, що більшість планетних систем значно відрізняються від нашої. У багатьох із цих систем існують такі планети, яких у Сонячній системі просто немає.

Сонячну систему в певному сенсі можна вважати унікальною Фото: Forbes

Три роки тому група швейцарських астрономів виділила чотири типи планетних систем: впорядковані, антивпорядковані, змішані та однорідні.

У однорідних системах маси всіх планет приблизно однакові, тоді як у змішаних системах вони суттєво відрізняються.

У впорядкованих системах, таких як Сонячна система, маса планет збільшується у міру віддалення від зірки. У антивпорядкованих системах все навпаки: маса планет зменшується у міру віддалення від зірки.

Наразі астрономи не виявили жодної антивпорядкованої системи, а близько 80 % планетних систем є однорідними. Лише 1,5 % планетних систем є впорядкованими. Тому Сонячну систему в певному сенсі можна вважати унікальною.

Юпітер Фото: NASA

Вчені пов’язують цю унікальність із послідовністю появи планет навколо Сонця. І в цьому, як вважається, ключову роль відіграв Юпітер. Згідно з однією з гіпотез, Юпітер сформувався досить рано, щоб своєю гравітацією перекрити приплив речовини у внутрішню частину Сонячної системи. Тому ближче до Сонця виник дефіцит матеріалу, необхідного для формування великих планет.

Тому, як вважають вчені, Сонячна система має таку структуру: невеликі планети розташовані ближче до Сонця, а планети-гіганти — далі.

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