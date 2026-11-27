Считается, что только 1,5% планетных систем похожи на нашу.

До того, как были обнаружены другие планеты возле далеких звезд, многие астрономы считали, что Солнечная система является эталоном для планетных систем в Млечном Пути. Но оказалось, что это не так. На самом деле на Солнечную систему похожи лишь 1,5% других планетных систем. Причина, как предполагается, связана с самой большой планетой возле Солнца, то есть Юпитером, пишет ScienceFocus.

Сейчас считается, что Солнце появилось из газопылевого облака примерно 4,6 миллиарда лет назад. Из оставшегося от формирования звезды вещества сформировался протопланетный диск, окружающий молодое Солнце. В нем частицы пыли начали с помощью гравитации собираться в гораздо более крупные объекты шириной в несколько километров — планетезимали. Они начали сталкиваться друг с другом и так начали формироваться планеты Солнечной системы.

Одни планеты стали полностью каменистыми (Меркурий, Венера, Земля и Марс), а другие – газовыми гигантами (Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Юпитер – это самая большая планета Солнечной системы и он разделяет ее на две части: в одной находятся маленькие планеты, в другой – огромные миры.

За последние 30 лет астрономы обнаружили уже более 6000 планет, которые вращаются вокруг других звезд. И оказалось, что большинство планетных систем сильно отличаются от нашей. Во многих из этих систем существуют такие планеты, которых в Солнечной системе просто нет.

Солнечную систему в некотором смысле можно считать уникальной Фото: Forbes

Три года назад группа швейцарских астрономов выделила четыре типа планетных систем: упорядоченные, антиупорядоченные, смешанные и однородные.

В однородных системах массы всех планет примерно одинаковы, тогда как в смешанных системах они существенно различаются.

В упорядоченных системах, таких как Солнечная система, масса планет возрастает по мере удаления от звезды. В антиупорядоченных системах все наоборот: масса планет уменьшается по мере удаления от звезды.

Пока что астрономы не обнаружили ни одной антиупорядоченной системы, а около 80% планетных систем являются однородными. Только 1,5% планетных систем являются упорядоченными. Поэтому Солнечную систему в некотором смысле можно считать уникальной.

Юпитер Фото: NASA

Ученые связывают эту уникальность с последовательностью появления планет вокруг Солнца. И в этом, как считается, ключевую роль сыграл Юпитер. Согласно одной из гипотез, Юпитер сформировался достаточно рано, чтобы перекрыть своей гравитацией приток вещества во внутреннюю часть Солнечной системы. Поэтому ближе к Солнцу возник дефицит материала, необходимого для формирования крупных планет.

Поэтому, как считают ученые Солнечная система имеет такую структуру: небольшие планеты расположены ближе к Солнцу, а планеты-гиганты — дальше.

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